Mircea Rednic şi-a felicitat echipa după meciul cu Chindia: Regret că decizia de a-i exclude pe Filip şi Matei nu am luat-o mai devreme

Tehnicianul Mircea Rednic şi-a felicitat echipa după meciul câştigat de Dinamo, el sublniind că a avut o săptămână grea. Dinamo a reuşit o victorie cu Chindia, scor 1-0, în Liga 1 Casa Pariurilor, conform news.ro

"Sunt fericit, îmi felicit jucătorii, am avut o săptămână grea, decizii...Trebuie să avem continuitate. Regret că decizia de a-i exclude pe Filip şi Matei nu am luat-o mai devreme. Carp a dat gol, are calitate, de aia l-am adus, îmi pare rău că nu am putut să îl folosesc mai devreme. Felicitări şi pentru noul căpitan, Răuţă. El are limite, dar când intră, o face la maximum, el dă totul, e un mic Hâldan, dar să nu aibă soarta lui. Însă şi el a trecut printr-un moment foarte greu. Nu mai au nicio şansă cu mine. Răuţă e un mic Hîldan, mă bucur că l-am pus căpitan. Nu sunt relaxat, nu e un joc extraordinar, s-a văzut ambiţie"a spus Rednic la televiziunile care transmit meciurile din Liga 1.

Echipa Dinamo a obţinut a treia victorie în Liga 1 Casa Pariurilor, prima după 15 etape, luni, când a reuşit să învingă Chindia Târgovişte, scor 1-0, în runda 19.