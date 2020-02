Mircea Rednic tună și fulgeră, după ce a pierdut meciul cu Viitorul, la debutul pe banca Iașiului: 'Sunt şi interese, nu e prima oară cu acest arbitru'

Tehnicianul echipei Poli Iaşi, Mircea Rednic, a acuzat arbitrajul lui Marcel Bîrsan după meciul pierdut cu FC Viitorul, scor 1-2, în etapa a XXIII-a a Ligii I.

"Golul lor a venit în urma unui fault inexistent, Iar în momentul când vine pasa de la Ganea sunt 3 jucători în ofsaid. Aaa, că jucătorul nostru deviază mingea, dar tuşierul trebuia să indice ofsaid. Eu aşa ştiu regulamentul, să vedem ce zic specialiştii. Dar uitaţi că după o fază ca asta, nu a fost fault, a fost ofsaid, se pierde meciul! Sunt şi interese, nu e prima oară cu acest arbitru. Nu vreau să umbresc victoria Viitorului, dar noi suntem echipă mică. Trebuia să dea penalti şi Viitorului, dă-ne şi nouă penalti şi gata. Eşti pus să arbitrezi, nu să judeci tu, să filozofezi. Poate i-a spus cineva în cască, bă vezi că a fost ofsaid la golul Viitorului, sau i-a spus cineva de acasă. Păcat, trebuia să arbitreze corect." a spus Rednic, conform digisport.ro.

De cealaltă parte, managerul tehnic al FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat că a fost inspirat la schimbări. "Ştiam că va fi greu. Ei au adus jucători foarte buni. În vestiar le-am zis că meciul are 90 de minute. Am crezut în jocul nostru şi s-a văzut că echipa este bine pregătită. Am fost surprins de golul primit, dar important este că echipa nu a cedat. La pauză le-am zis să aibă răbdare. Schimbările au fost bune, am fost inspirat”, a declarat Hagi.

El a vorbit şi despre plecarea lui Bogdan Ţîru.

”Era de 10 ani la noi, era o şansă pentru el. Ştiam de câteva zile că va pleca, chiar dacă nu am fost mulţumiţi de sumă. Merita să plece, chiar dacă era un jucător foarte important pentru noi”, a mai spus Gică Hagi.

Formaţia FC Viitorul a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Poli Iaşi, în ultimul meci al etapei a XXIII-a a Ligii I.

Pentru Poli Iaşi a punctat Omoh '2, iar pentru FC Viitorul au înscris Zoua '80 şi Iancu '84.

Meciul a fost arbitrat de Marcel Bîrsan, ajutat la cele două linii de Mircea Grigoriu şi Ciprian Danşa, în timp ce rezervă a fost Marian Barbu.

Observatori au fost Marian Dorobanţu şi Constantin Stătescu.

