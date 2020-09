Mirel Rădoi a dezvăluit că încearcă să manipuleze psihologic antrenorii echipelor adverse, prin declarații

Selecţionerul Mirel Rădoi a dezvăluit, joi, că tot timpul încearcă să-şi influenţe omologii, antrenorii echipelor adverse, prin declaraţii. El a dat un exemplu care i-a reuşit, cu Franco Foda, selecţionerul Austriei, şi altul care nu i-a reuşit, cu selecţionerul reprezentativei under 21 a Germaniei, Stefan Kuntz.

Rădoi a făcut referire la o declaraţie pe care a dat-o despre Foda, înainte ameciului cu Austria, declaraţie care a avut ca scop să-l influenţeze psihologic pe tehnicianul adversarilor, potrivit news.ro.

"Mi-e greu să cred că mâine seară vom întâlni o echipă a Austriei care va refuza jocul. Sper ca şi noi să răspundem la fel, să nu fim timoraţi, să încercăm să controlăm jocul atât cât putem şi cât ne va lăsa şi adversarul. Austria e cea mai bună echipă şi e favorita grupei, au antrenor foarte experimentat, are aproape 600 de meciuri ca tehnician, are o rată de succes, de meciuri câştigate de aproape 46 la sută, un antrenor cu personalitate, care are la baza succesului entuziasmul. Asta încercăm să le transmitem şi noi jucătorilor", a fost declaraţi de atunci a selecţionerului României, pe care a explicat-o astfel, la Telekom Sport:

"Ăsta era un mesaj foarte clar pentru antrenor. Noi ştiam că vom merge şi vom face presing în Austria. Dezvăluim toate lucrurile astea... Ştiam că el, ca mentalitate, pentru că eu am atât ajutorul psihologului, cât şi al lui Gabi Berceanu (managerul de comunicare al FRF), asta o fac de la tineret, încerc să-mi creez profilul psihologic al antrenorului (n.r. - adversarilor). Încerc să adun cât mai multe informaţii, ce face zi cu zi, cum analizează adversarul, cum joacă, ce sistem. Şi la el sesizasem foarte multe lucruri care erau asemănătoare cu ceea ce voiam noi şi ce vrem să facem la echipa naţională. Să încerce să paseze, să-şi asume riscuri şi atunci am zis cum putem să facem lucrul ăsta să şi-l menţină, că-l făcuseră şi cu Norvegia. Şi am zis: O să mă duc la conferinţă şi o să încep să îl laud tocmai ca să vadă că şi noi încercăm să facem asta, că şi noi încercăm să ne asumăm riscuri, ca el să continue, să aibă încrederea în jucători din nou, să-şi asume riscuri, ceea ce s-a întâmplat, atât la primul gol, cât şi la al treilea. Încercăm să ne gândim la toate aspectele care ne pot ajuta. Dintre toţi antrenorii, cel mai greu mi-a fost cu antrenorul Germaniei la tineret. A fost cel mai greu antrenor pe care l-am întâlnit şi căruia am încercat să-i transmit mesaje şi înainte de meci, la conferinţă, şi în timpul meciului... Chiar la profilul lui s-a asemănat foarte mult cu mine. Şi când am văzut toate asemănările le-am zis celor doi psihologi şi lui gabi Berceanu: Aici avem o problemă mare. El nu va interacţiona cu mine. Pe el nu-l va atinge nimeni, are un scut prin care nu-l interesează ce se întâmplă în partea cealaltă. Din păcate, a fost adevărat şi scutul lui a fost mai tare ca al meu. O repriza a fost a noastră, una a lor, din păcate a doua a fost a lor".

România a învins, cu 3-2, Austria în Liga Naţiunilor. Naţionala de tineret, antrenată atunci de Rădoi, a pierdut, anul trecut, cu 2-4, meciul cu Germania din semifinalele CE după ce a condus cu 2-1, la pauză.