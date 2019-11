Mirel Rădoi a vorbit despre plecarea lui Narcis Răducan: 'Nu s-a analizat ce a făcut bun la club, nu are și merite?'

Mirel Rădoi a vorbit despre plecarea lui Narcis Răducan de la FCSB, din postul de manager sportiv, și despre faptul că Gigi Becali a greșit când a făcut declarațiile cu privire la Răducan, potrivit Mediafax.

”Narcis Răducan trebuie apreciat că a spus adevărul. Am văzut cu toții că nu a fost penalty. Dacă e să căutăm fanta de lumină. Nu, a fost fault în atac. În loc să fie apreciat pentru părerea lui. Nu știu. Și pentru asta a fost dat afară? Nu s-a analizat ce a făcut bun la club, nu are și merite. Un om care a venit când echipa chiar nu își revenise. E clar că în momentul de față a adus un plus, discuții cu jucătorii, cu media, cu suporterii, e clar că a adus un plus. Sunt curios cine o să vină acum. MM nu mai este, el nu mai este. Pare o conspirație. Echipa era într-un moment bun, de ce să dai oamenii afară”, a spus Mirel Rădoi la Digisport.

Această reacție vine după ce Gigi Becali a declarat: ”Nu și-a dat demisia. Am reziliat contractul de comun acord. Asta nu înseamnă că vine MM. M-am blocat când am văzut declarațiile lui Narcis, că fanii vor migra către Steaua Armatei, dacă vor promova în Liga 1. Declarația asta pur și simplu m-a blocat. Sunt supărat pentru că, de când e la noi, nu a apărat clubul deloc, în sensul în care am fost dezavantajați de arbitri și el a spus că arbitrajul a fost bun. Nu le lua apărarea nici jucătorilor, nici clubului. De azi nu mai am nevoie de director sportiv. Când am spus că a fost penalty la Tănase, Narcis a zis că e scos penalty-ul de Tănase, că în Champions League nu se dă așa ceva. L-am chemat la palat și am reziliat contractul cu el”.