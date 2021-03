Mirel Rădoi: 'Cred că astă seară momentele de blackout au fost mult mai decât ce s-a întâmplat la meciul cu Macedonia'

Selecţionerul Mirel Rădoi şi-a criticat dur jucătorii după înfrângerea suferită de România în Armenia, potrivit news.ro.

"În momentul în care noi aveam nevoie de atitudine şi personalitate, pentru că întorsesem scorul şi veneam după un moment mental pozitiv, practic când am avut nevoie de cea mai mare personaliatte, ne-am relaxat crezând că adversarul nu mai poate să întoarcă rezultatul. Îmi pare rău de efortul depus de ei, dar trebuie să vedem cum am primit golurile, pentru că sunt goluri primite pe situaţii pe care le-am prevăzut înainte de meci, pe care băieţii le-au văzut la analiză. Mi-e aproape imposibil să înţeleg la ce altceva se gândesc în afară de fotbal în momentul în care sunt în teren, în care situaţiile sunt foarte clare, ce fac cei patru jucători de pe linia de fund a armenilor, pentru că toţi patru jucători sunt de picior drept şi trebuie să ştim să-i lăsăm pe cei doi fundaşi centrali să joace pe piciorul stâng, fundaşul lor stânga să joace pe piciorul stâng penturu că sunt jucători de picior drept şi noi în continuare facem cu toul şi cu totul altceva şi ştim că în momentul în care sunt sub presiune joacă direct pe cei doi atacanţi şi noi stăm cu emoţii, mi se pare ceva... Este peste puterea mea de a înţelege la ce se gândesc ei în momentele acestea pe care le ştiu, le văd la analiză, le discutăm cu ei şi totuşi greşim. E un semnal de alarmă când rămânem cu un om mai puţin, adversarul va veni peste noi, dar nu ai cum în momentul în care ai un cartonaş galben să faci faultul ăsta (n.r. - Puşcaş). Cred că astă seară momentele de blackout au fost mult mai mari decât ce s-a întâmplat la meciul cu Macedonia. M-aş fi aşteptat ca în momentul în care aveam 2-1 şi jocul era la îndemâna noastră, adversarul să ne ofere spaţii, iar noi să profităm de acele spaţii. Din păcate, nu am făcut-o. A părut că în momentul în care am luat roşu echipa nu mai ştie să joace fotbal, nu mai eram acei jucători tehnici despre care se spune. (n.r. - întrebat de ce nu a făcut schimbări mai defensive la 2-1) Vi se pare că pe Alexandru Creţu l-am băgat atacant? Nu a fost să închidem jocul? (n.r. - despre faptul că alţi selecţioneri ai României au închis jocul în situaţii similare) Puteţi să vorbiţi cu conducerea federaţiei să-i aducă pe dânşii. Noi aşa gândim lucrurile, nu înseamnă că aşa este cel mai potrivit. Dacă dumneavoastră credeţi asta şi astea-s măsurile care ar fi trebuit să le luăm, că vă pricepeţi mai bine, este posibil să aveţi dreptate, noi nu ne pricepem şi atât am putut în seara asta, din punct de vedere al staff-ului mă refer", a declarat Rădoi, la ProX.

Citește și: Vasile Dîncu: ‘AUR nu are o asemenea forță să scoată atâția oameni în stradă. PSD nu va câștiga din aceste mișcări’

România a fost învinsă, miercuri, în deplasare, cu scorul de 3-2 (0-0), de echipa Armeniei, în etapa a III-a a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Tricolorii au fost conduşi cu 1-0, au condus cu 2-1 şi jucat în inferioritate numerică, după eliminarea lui Puşcaş, din minutul 77, primind două goluri în trei minute, în finalul jocului.

Au marcat: Sperţian '56, Haroian '86, Barseghian '89 (p) / Cicâldău '62, '72.

Clasamentul grupei este următorul: 1. Armenia - 9 puncte, 2. Germania - 6 puncte, 3. Macedonia de Nord - 3 puncte, 4. România - 3 puncte, 5. Islanda - niciun punct, 6. Liechtenstein - niciun punct.

În prima etapă, România a învins Macedonia de Nord, scor 3-2, acasă, iar în a doua a pierdut, scor 0-1, cu Germania, tot pe teren propriu.

Miercuri, de la ora 21.45, se joacă meciurile Germania - Macedonia de Nord şi Liechtenstein - Islanda.