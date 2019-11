Mirel Rădoi: 'Finlanda este o echipă imprevizibilă, cu un joc destul de echilibrat între faza de atac şi faza de apărare'

Selecţionerul naţionalei de tineret, Mirel Rădoi, pregăteşte cu atenţie meciul cu Finlanda, primul din dubla care urmează în preliminariile CE din 2021. El s-a "plâns" de faptul că selecţionerul primei reprezentativ, Cosmin Contra, l-a convocat la echipa "mare" pe mijlocaşul Tudor Băluţă, potrivit news.ro.

"Finlanda este o echipă imprevizibilă, cu un joc destul de echilibrat între faza de atac şi faza de apărare. Din momentul acesta ne concentrăm dar pe meciul cu Finlanda, pentru că nu vrem să mergem cu un moral scăzut în Irlanda de Nord. Întâlnim alte condiţii acolo, un teren scurt şi îngust care îl ajută foarte mult pe irlandezi. De aceea spun că cel mai important meci este cel cu Finlanda. Nu aş vrea să cădem în capcana că suntem cea mai bună echipă după cele două victorii cu 3-0. Să nu uităm totuşi că deşi am câştigat acestea partide cu 3-0 la pauză a fost 0-0. Finlanda nu este o contracandidată a noastră, dar poate încurca pe oricine. Eu cred în continuare că România, Danemarca şi Ucraina se vor bate pentru primele două poziţii. Rezultatul trebuie să fie o consecinţă a unui joc bun, a unui joc plăcut, asta le-am spus băieţilor, acesta este primul nostru obiectiv, încercăm să îi facem pe jucători să nu mai aibă emoţii, indiferent de adversar şi să încercăm să practicăm un joc cât mai plăcut ochiului. Tudor Băluţă era jucătorul de care chiar aveam nevoie în acest sistem 4-3-3. Sper ca cel care va intra în locul lui să o facă foarte bine, chiar dacă avem unele probleme, Marius Marin este în continuare suspendat o etapă, Adi Şut are ceva probleme medicale şi acolo va trebui să găsim soluţii. Băluţă e o pierdere şi nu mă aşteptam să îl ia aşa de repede", a declarat Rădoi.

El a făcut o comparaţie între actuala generaţie "under 21" şi precedenta, care a disputat semifinalele Campionatului European, vara trecută: "Din punctul nostru de vedere actuala generaţie poate face performanţă. Acum există o diferenţă între cele două generaţii pentru că generaţia trecută când am venit noi la echipă avea deja un an împreună, se crease o omogenitate între ei. Acum noi încercăm să accelerăm acest proces prin diferite acţiuni, exerciţii la antrenament, în timpul liber pe care îl avem să încercăm să creăm o coeziune între jucători, să se cunoască mai bine, chiar dacă de la meci la meci apar şi alţi jucători. Încercăm să-i împrietenim foarte rapid, această generaţie are calitate individuală foarte ridicată, la fel de apropiată ca generaţia trecută. Singura diferenţă, unde avem probleme, este că atunci când întâmpinăm dificultăţi în timpul partidelor nu avem jucătorii pe care i-am avut în generaţia trecută, care puteau să tragă echipa după ei în anumite momente, ca Ianis, Puşcaş, dar încercăm să le construim şi aceste lucruri."

Meciul România – Finlanda va avea loc la 14 noiembrie, de la ora 20.00, pe Stadionul Anghel Iordănescu din Voluntari, iar partida Irlanda de Nord – România se va disputa la 19 noiembrie, de la ora 19.30, pe Stadionul The Showgrounds din Ballymena. Ambele jocuri vor fi transmise în direct de PRO TV sau PRO X şi Radio România Actualităţi.