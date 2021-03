Mirel Rădoi, înaintea meciului cu Armenia: 'E o echipă care nu-i convine naţionalei României'

Selecţionerul Mirel Rădoi a declarat, marţi, înaintea meciului cu Armenia, că viitoarea adversară este tipul de echipă care nu-i convine naţionalei României, potrivit news.ro.

"Va fi o altă partitură (n.r. - faţă de meciul cu Germania), începând de la valoarea individuală a jucătorilor până la nivel de echipă, tactica va fi diferită, abordarea noastră va fi diferită, deci din punctul acesta de vedere am avut deja o şedinţă, ieri, cu lucrurile pozitive şi lucrurile negative vizavi de ceea ce s-a întâmplat la meciul cu Germania, dar nu cred că vor fi foarte multe lucruri asemănătoare. Nu încercăm să comparăm echipele, e important ca în momentul în care avem mingea să ştim ce să facem cu ea. E clar că ne dorim să avem posesia, dar asta trebuie să o facem şi dacă ne permite adversarul, ceea ce naţionala Germaniei nu ne-a permis, decât dacă mai aveam şi a doua minge, probabil. Mâine seară o să avem o posesie mai mare ca Armenia. Chiar în ultima partidă, contra Islandei, Armenia a lăsat posesia şi au fost cu ocaziile şi golurile. Încercăm să jucăm ofensiv, este posibil ca timpul să fie mai îndelungat decât ne-ar fi trebuit dacă am fi stat cu liniile 10-12 metri mai jos, dar eu cred că avem jucători capabili să facă asta şi să accelereze acest progres. Antrenorul Armeniei (n.r. - Joaquin Caparros) a început să antreneze când eu m-am născut, în 1981, pleacă de aici un avantaj. Echipa încearcă să aibă o posesie, dar cum simt că se face o presiune sau presing imediat încep să joace direct pe cei doi atacanţi. Este o echipă destul de compactă agresivă, cu dublaje, distanţele dintre compartimente sunt destul de mici şi mereu ajung la dublaj. În momentul în care sunt sub presiune, joacă direct pe unul dintre cei doi atacanţi, după aceea în spatele lui apar doi jucători pentru deviere mai departe. Din păcate, aş spune că e o echipă care nu-i convine naţionalei României în ultimii ani, o echipă compactă, agresivă bătăioasă, rupe jocul foarte des. E o echipă de 28-29 de ani, cu experienţă, nu doar antrenorul, cât şi jucătorii. Armenia a făcut un joc mult mai exact decât noi în faţa Islandei şi cu o abordare diferită. Noi nu putem să stăm să aşteptăm o echipă a Islandei în propriu careu, pentru că noi nu avem jucători de talie mare care să câştige duelurile aeriene. (n.r. - dacă o victorie la Erevan ne-ar transforma în favoriţi la locul 2 în grupă) Nu neapărat, pentru că drumul este în continuare deschis pentru locul 2. La fel, dacă vom pierde puncte, nu cred că s-a terminat bătălia pentru locul 2. Dar e clar că noi venim să câştigăm mâine seară. Atmosfera la lot este normală, una bună, concentrare pentru meciul de mâine seară. Am lăsat în urmă toate lucrurile care s-au întâmplat la meciul cu Germania, cele negative, cele pozitive le-am discutat ieri. De azi dimineaţă, am discutat numai despre Armenia şi vom discuta în continuare. Rapoartele fizice (n.r. - după primele două jocuri) sunt mult mai bune decât perioadele de anul trecut din Liga Naţiunilor, dar erau normale, pentru că majoritatea jucătorilor în septembrie, octombrie şi noiembrie nu făcuseră o pregătire, a fost acea perioadă de pandemie în care au fost înrerupte campionatele. Acum, majoritatea a făcut o perioadă de pregătire şi era normal ca rapoartele fizice să arate mult mai bine. Nu este o diferenţă foarte mare de oboseală între jucători, dar asta poate se datorează faptului că au fost anumite investiţii la nivel de departament medical, avem şi apartura şi toate lucrurile necesare ca recuperarea jucătorilor să fie mult mai rapidă. Sperăm ca la finalul acestei triple să avem şase puncte. (n.r. - despre Stanciu). Stanciu a spus că la echipa naţională este un singur antrenament, la echipa de club lucrează zi de zi, automatismele sunt diferite, în plus de asta noi avem anumite discuţii cu jucătorii, în care vorbim care ar putea să fie poziţiile lor preferate. Mi-e greu să fac promisiuni pe care nu le pot îndeplini, dar ce pot să vă asigur este că jucătorii vor da totul pe teren, să nu mai avem momente în care să ieşim după partidă cu capul plecat, să avem regrete că nu am dat toul în acea zi", a declarat Rădoi, într-o conferinţă de presă.

Citește și: Prins fără mască de protecție, Vlad Voiculescu e furios pe protestatarii care au scandat împotriva medicilor! ‘Sunt consternat și furios’

România va evolua, miercuri, de la ora 19.00, în deplasare, împotriva Armeniei, în etapa a III-a a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din Qatar.