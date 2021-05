Mirel Rădoi nu e îngrijorat de forma mai slabă a echipelor de pe podiumul Ligii I

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mirel Rădoi, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută la Arena Naţională, că nu este îngrijorat de forma mai slabă arătată de echipele de pe podiumul Ligii I, potrivit Agerpres.

''Înţeleg, pentru că din punct de vedere fizic e foarte greu să mai ai un ritm foarte bun şi când ai obosit fizic trebuie să intervină mentalul, iar noi ştim, ca şi naţie, avem o barieră pe care nu o putem trece. Nu vorbesc doar despre jucători acum, vorbesc despre mine şi de momentul Middlesbrough - la fel, a fost o barieră pe care nu am putut să o depăşim, a fost un blackout total, pentru toată echipa, am crezut că nu mai putem primi patru goluri, exact patru goluri am primit. Din punctul ăsta de vedere, nu avem o educaţie în aşa fel încât să putem spune, da, suntem tari. În momentul în care la jucătorul român intervine oboseala fizică, automat va interveni şi cea mentală'', a spus Rădoi.

''Fiind foarte multe jocuri din trei în trei zile, fiecare antrenor îşi face o analiză, atât proprie, cât şi a adversarului, la două zile ai o analiză, jucătorul trebuie să urmărească 15 minute. Cu două zile înainte are o informaţie, peste două zile altă informaţie şi atunci e greu să gestioneze toarte lucrurile astea şi înţeleg pe undeva căderea echipelor, cum mă aşteptam la marea majoritate a echipelor, statistica o arată, să scadă minutele efective de joc'', a adăugat selecţionerul.

CFR Cluj, liderul la zi, a pierdut două meciuri din ultimele trei jucate acasă. FCSB, a doua clasată, are o singură victorie în ultimele cinci etape, iar Universitatea Craiova, ocupanta locului al treilea, a pierdut ultimele trei partide.

''Cum vreau de la echipa mea să joace mai bine, aşa vreau şi de la alte echipe să joace mai bine, ca jucătorii să aibă un ritm şi mai intens, să poate să stea foarte bine din punct de vedere fizic, iar când vin la echipa naţională să putem sta cât mai sus şi să facem presing în multe momente din joc. Fiecare club are o viziune, antrenorul are o filosofie, unii poate au neapărată nevoie de puncte şi sacrifică spectacolul. Am făcut o statistică împreună cu staff-ul pe ultimele două etape şi s-au făcut atâtea iniţieri de la portar câte am făcut noi la naţională în meciul cu Germania'', a subliniat Rădoi.

Selecţionerul s-a referit şi la obligativitatea antrenorilor din Liga I să deţină Licenţa UEFA Pro.

''Nu vreau să mă întorc la situaţia din urmă cu şase ani când nu puteam să mă ridic nici să le dau jucătorilor o sticlă de apă, că se credea că dau indicaţii. Cred că mai bine mai târziu decât niciodată. Din punctul meu de vedere, cred că un antrenor trebuie să fie evaluat în funcţie de ceea ce arată echipa lui şi nu neapărat dacă are acea licenţă sau nu. Cum nu cred că acea licenţă te face mai bun sau dacă am terminat licenţa Pro înseamnă că eu nu mai am nimic de învăţat despre fotbal, nu trebuie să mai studiez. Probabil la meciuri e o situaţie mai dificilă, pentru că nu pot da indicaţii cei care au antrenat echipa'', a spus Rădoi.