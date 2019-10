Mirel Rădoi: România-Ucraina, revanşa unei generaţii

Antrenorul echipei naţionale de tineret, Mirel Rădoi, consideră meciul cu Ucraina din preliminarille CE under 21 ca revanşa unei generaţii. În martie 2018, naţionala u19 a României pierdea pe teren propriu, cu 1-2, după 1-0, meciul cu Ucraina, în care avea nevoie de un egal pentru a se califica la Campioantul European. Acum, sunt jucători din acea echipă în reprezentativa de tineret, potrivit news.ro

"Pentru noi, pare un meci capital aş spune şi mă refer la primul meci, cu Ucraina. Fiind prima partidă, este şi cea mai importantă. Avem şi o revanşă de luat şi pentru meciul următor, cu Irlanda de Nord, cred că am avea nevoie de o injecţie cu energie pozitivă, iar asta ar însemna o victorie în meciul cu Ucraina. La under 20 au câştigat campionatul mondial, dar sunt diferiţi de naţionala Danemarcei, chiar dacă joacă acelaşi sistem, 1-4-3-3, însă cu o dinamică şi o mobilitate mult mai bune. M-a impresionat să văd naţionala Ucrainei la nivel de juniori, au arătat atâta determinare şi angajament, ţinând cont prin ceea ce trece această ţară de câţiva ani de zile. Un progres imens. M-am uitat la ce se întâmpla la meciul nostru pierdut la under-19 la Ploieşti şi să ai un progres atât de mare, eu un lucru îmbucurător pentru fotbalul din Ucraina şi un semn de întrebare pentru noi, de ce nu am putut şi noi să ne dezvoltăm într-un an de zile la fel ca ei. E o revanşă a întregii generaţii, dacă avem un regret este că această generaţie a fost împiedicată chiar de Ucraina să participe la un campionat european şi e momentul să arătăm că noi putem să mergem la următorul, cel din 2021. Să sperăm că suntem mai inspiraţi la selecţie faţă de meciul cu Danemarca, la primul 11. În Danemarca, la nivel de atitudine, exceptând primele 20 de minute, un început slab de joc, lucrurile oarecum s-au echilibrat apoi. Chiar dacă nu am dominat cele 70 de minute, cred că ne-am regăsit echilibrul tactic şi am încercat să preluăm iniţiativă la nivel de posesie. Coman este o pierdere, pentru că era în formă bună, dar noi de asta suntem aici, să încercăm să aducem cât mai mulţi jucători către naţionala mare. Ne bucurăm pentru el, sper să facă diferenţa şi acolo. În momentul de faţă, cred că asta trebuie să facem, să încercăm să antrenăm jucătorii să aibă un progres şi să creştem pentru echipa naţională mare. Este o presiune că vin după o semifinală de campionat european, chiar încercăm să le spunem că nu ar trebui să fie, pentru că mulţi dintre ei nu au participat. Încercăm să preluăm noi această presiune, e greu şi pentru ei, s-au întâlnit pentru prima oară, e un nou sistem de joc, văd ce ritm e la un meci internaţional, pentru că mulţi nu au avut participări decât la nivel de juniori", a declarat Rădoi, într-o conferinţă de presă.

Tricolorii vor întâlni Ucraina la 10 octombrie, de la ora 20.30, pe stadionul Ilie Oană din Ploieşti, şi Irlanda de Nord la 14 octombrie, de la ora 20.30, pe stadionul Anghel Iordănescu din Voluntari.

În primul meci din cadrul grupei a opta a prelimianriilor Campionatului European din 2021, România a fost învinsă, cu 2-1, în deplasare, de Danemarca.