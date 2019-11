Mirel Rădoi, selecționerul echipei naționale sub 21 de ani a României: 'Jucătorii au avut atitudine și încearcă să-și împingă limitele'

Mirel Rădoi, selecționerul echipei naționale sub 21 de ani a României, s-a arătat mulțumit de atitudinea arătată de jucătorii săi în meciul cu Finlanda, disputat joi seara, la Voluntari, în preliminariile EURO 2021, scor 4-1, anunță MEDIFAX.

"E bine că, până la urmă, jucătorii au avut o reacție pozitivă, matură pentru vârsta lor. Au avut atitudine. Pe lângă valoarea lor, încearcă să-și împingă limitele. Spre bucuria noastră, nu am mai avut acea barieră mentală. Au arătat calm, maturitate în joc și acesta este un aspect foarte important", a spus Rădoi, la Pro X

Selecționerul a vorbit și despre momentul dificil din viața fundașului Andrei Rațiu, care a fost titularizat în meciul cu Finlanda în ciuda faptului că jucătorul a primit vestea decesului bunicului său.

"Am cântărit foarte mult dacă să-l introducem. Am avut oarecum păreri diferite la nivel de staff, am zis să nu-l emoționăm mai tare. Toți suntem alături de el. I-am comunicat că poate pleca din cantonament dacă dorește. Eu îl înțeleg perfect. În momentul de față, bunicul lui îl vede de acolo de sus și e fericit", a mai declarat Rădoi.

De asemenea, Mirel Rădoi l-a lăudat și pe Valentin Mihăilă, jucătorul care a înscris toate cele patru goluri în meciul cu Finlanda: "Cred că nu titularizarea lui Mihăilă a fost inspirația, ci și nechemarea lui Denis. Drăguș va trebui să rămână la club pentru a avea o perioadă de adaptare mai mare. Decât să vină aici și să nu joace, am preferat să rămână acolo și să se antreneze zilnic cu echipa. Am avut cinci noi jucători, vor fi de la convocare la convocare jucători noi pentru că pe lângă campionatul intern, sunt și jucători pe care îi urmărim și în străinătate. Probabil următorul va fi Man care să plece la echipa de seniori și trebuie să avem jucători. Pe lângă Merloi e și Dobre, care oricând poate fi convocat".

În urma acestui rezultat, România U21 a reuşit a treia victorie din cele patru meciuri disputate în actuala campanie de calificare şi a urcat pe locul 2 în grupa 8 de calificare la EURO 2021, cu 9 puncte.

Clasamentul grupei 8 de calificare la EURO 2021:

1. Danemarca U21 - 9 puncte, 3 meciuri

2. România U21 - 9 puncte, 4 meciuri

3. Finlanda U21 - 7 puncte, 5 meciuri

4. Ucraina U21 - 3 puncte, 3 meciuri

5. Irlanda de Nord - 2 puncte, 4 meciuri

6. Malta U21 - 1 punct, 3 meciuri

Următorul meci al României U21 va avea loc marţi, de la ora 19:30, pe terenul Irlandei de Nord.