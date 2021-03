Mirel Rădoi, tranșant după meciul cu Germania: Nu am fi meritat un egal

România a fost învinsă duminică seara de reprezentativa Germaniei cu scorul de 0-1, în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din Quatar, din 2022. Selecționerul Mirel Rădoi a admis că un rezultat de egalitate ar fi fost posibil, chiar dacă nu ar fi reflectat realitatea din teren.

Citește și: SONDAJ CURS - PSD domină scena în București, AUR este în creștere. Coaliția n-ar obține majoritatea



În ciuda înfrângerii, antrenorul Mirel Rădoi nu s-a arătat afectat, declarând la conferința de presă de după meci că tricolorii vor lua din acest meci părțile bune, informează Mediafax.

Explicând tactica de joc pregătită pentru acest meci, tehnicianul român a spus: „Era clar că diferența de valoare exista. Am încercat să acoperim această diferență printr-o organizare mai bună și prin determinarea jucătorilor, prin comprimarea spațiilor. Din păcate am avut momente în care am ezitat să ieșim din apărare, așa cum am pregătit, și a părut că suntem în dificultate, deoarece ajungeau rapid la poarta noastră. Dar, au fost și momente de joc în care am arătat bine, am fost agresivi, am recuperat mingea și am reușit să pasăm. Au fost aspecte pozitive mai ales în repriza secundă.”

Referindu-se la ocaziile de pe finalul meciului, Rădoi a mai spus: „Fotbalul câteodată este nedrept și chiar dacă Germania merita să câștige, puteam la sfârșit să vorbim de un rezultat de egalitate, care nu cred că ar fi fost meritat pentru noi.”.