Mirel Rădoi: 'Trebuie să înscriem mâine seară, pentru că nu am făcut-o în ultima partidă'

Selecţionerul Mirel Rădoi a declarat, miercuri seară, că naţionala de tineret a României trebuie neapărat să înscrie în meciul cu Germania din semifinalele Campionatului European, potrivit news.ro.

Citește și: Lovitură în plin pentru Opoziție! Liviu Dragnea a câștigat

"Să fiu sincer suntem cam prea euforici. Mă bucur că partida e mâine seară şi nu azi, pentru că nu ştiu dacă ne-am fi ridicat la nivelul partidei. E şi normal, revenim după 55 de ani la JO, la anul vor fi 56 de ani, participăm după 21 de ani la Euro şi am trecut de grupe, suntem în semifinale. E normal să fie doza de euforie, dar mă bucur că partida e mâine seară şi încercăm să îi aducem cu picioarele pe pământ până la ora partidei. Va trebui să înscriem mâine seară, pentru că nu am făcut-o în ultima partidă şi trebuie să arătăm că nu degeaba am ajuns pe locul doi la echipa cu cele mai multe goluri înscrise. În al doilea rând cred că atâta timp cât nu vom primi gol şi vom fi foarte organizaţi putem să punem probleme mari Germaniei mâine seară. Sunt destul de periculoşi când au mingea, sunt dinamici, fac un pressing agresiv, dacă nu vom fi receptivi putem întâmpina probleme destul de mari", a declarat Mirel Rădoi.

Citește și: Ipoteză-bombă! Cine ar urma să fie viitorul președinte al României – Șah pentru Klaus Iohannis

România s-a calificat pentru prima dată în semifinalele Campionatului European de tineret şi după 56 de ani la Jocurile Olimpice, în urma rezultatului de 0-0, înregistrat, luni, la Cesena, cu Franţa, în ultima etapă a Grupei C. România a câştigat grupa la golaveraj. Şi Franţa merge mai departe, în semifinale, ca echipa cea mai bună de pe locul 2.

În semifinale, joi, de la ora 19.00. România va întâlni Germania, la Bologna, iar Franţa va da piept cu Spania, la Reggio Emilia. de la ora 22.00.