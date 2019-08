Mirko Pigliacelli, după victoria cu Honved: 'Am fost bucuros că am ajuns la loviturile de departajare. Am muncit foarte mult pentru a câştiga'

Portarul echipei Universitatea Craiova, Mirko Pigliacelli, a declarat că i-a fost teamă pe finalul meciului cu Honved, după ce arbitrul a fost lovit de un obiect aruncat din tribună, potrivit news.ro.

“Teamă, puţin da. Am văzut arbitrul aşa am înţeles că poate fi 3-0”, a spus Pigliacelli la Look Plus.

El a precizat că nu îşi aminteşte să mai fi apărat trei penaltiuri la un meci: “Când am fost copil poate am apărat trei penaltiuri”.

Pigliacelli consideră că a fost o seară specială şi foarte importantă pentru Universitatea Craiova. “Am muncit foarte mult pentru a câştiga acest meci. Am jucat tot timpul în terenul advers. Am fost bucuros că am ajuns la loviturile de departajare”.

Universitatea Craiova s-a calificat în turul al treilea preliminar al Ligii Europa, după ce a trecut, joi, pe teren propriu, după executarea loviturilor de departajare, 3-1, de Honved Budapesta, în manşa secundă a turului al doilea preliminar. În următoarea fază, Craiova va evolua contra AEK Atena, la 8 şi 15 august, primul meci acasă.

După 120 de minute, scorul a fost 0-0, acelaşi ca în meciul tur. La penaltiuri au marcat Ioniţă, Fortes şi Cicâldău, de la Craiova şi numai Ikenne de la Honved. Au ratat Kamber, Batik şi Bano-Szabo, toţi de la Honved.

Arbitrul nord-irlandez Arnold Hunter a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce o petardă a explodat în apropierea lui şi un obiect, cel mai probabil o brichetă, l-a lovit în zona capului, pe finalul meciului. Partida a fost întreruptă 35 de minute. Hunter şi-a revenit, dar a fost înlocuit de arbitrul de rezervă Jamie Robert Robinson.