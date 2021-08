'Misa Încoronării' de Mozart va deschide Festivalul Regal de Operă 'Virginia Zeani'

"Misa Încoronării" de Wolfgang Amadeus Mozart deschide, vineri seara, a IV-a ediţie a Festivalului Regal de Operă "Virginia Zeani", care se desfăşoară la Târgu Mureş până duminică, spectacolul inaugural fiind dedicat Zilei Naţionale a Ungariei, întrucât manifestarea are o componentă multiculturală şi anvergură internaţională.

Spectacolul de deschidere este susţinut de pianistul Zsolt Garai, alături de Orchestra şi Corul Operei din Braşov, dirijor Traian Ichim, şi îi are ca solişti pe Katalin Kolcsar, Alexandra Leşiu, Ştefan von Korch şi Dan Popescu, potrivit agerpres.ro.

"Ne aflăm la a IV-a ediţie a Festivalului Regal de Operă 'Virginia Zeani' şi este o bucurie, chiar şi după un an de pauză din cauza pandemiei, pentru că şi pentru noi şi pentru Târgu Mureş începe să devină o tradiţie acest festival şi cât putem noi şi cât doamna Zeani este printre noi şi se bucură, e o datorie şi o misiune pentru noi să facem în fiecare an acest eveniment cultural. Anul acesta este, oarecum, o ediţie simbolică. Am obişnuit târgumureşenii cu o serie de evenimente importante; anul trecut am avut nouă evenimente în zece zile şi, datorită situaţiei sanitare, acum am încercat să păstrăm acele momente din festival care marchează evenimentul. Cele două evenimente se întâmplă la Biserica din Cetate şi la Palatul Culturii. La Biserica din Cetate vom prezenta un concert de orgă şi spectacolul 'Misa Încoronării' de Mozart", a declarat vineri directorul artistic al Festivalului Regal de Operă "Virginia Zeani", Peter Kolcsar, într-o conferinţă de presă.

Pe fondul restricţiilor impuse de pandemie, în acest an nu va avea loc "L'Assoluta Virginia Zeani Royal Voice Competition", însă echipa de organizare a decis să pregătească festivalul pentru a asigura continuitatea.

"Am stabilit cu Peter Kolcsar că, date fiind condiţiile, indiferent la care componentă din festival trebuie să renunţăm, festivalul se organizează. Am pregătit juridic aproape un an tot ce ţine de partea de festival şi acesta va merge mai departe, fiindcă va avea acelaşi suflu pe care l-a avut cu toate celelalte componente. Dăm asigurări că nivelul artistic va fi păstrat, chiar dacă s-a renunţat în acest an la partea de concurs, din cauza situaţiei medicale", a arătat directorul Festivalului Regal de Operă "Virginia Zeani", Marian Jurgiu.

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Kovacs Levente, a spus că deşi artiştii au fost suspuşi la o grea încercare pe perioada pandemiei, acum sălile de spectacole sunt pline şi oamenii sunt interesaţi de evenimentele culturale, astfel încât instituţia a încheiat parteneriate în valoare totală de peste 2,3 milioane de lei.

"Prin acest eveniment se dă dovadă de multiculturalitate, de un respect reciproc şi astfel se dovedeşte că cultura nu are etnie sau naţionalitate. Festivalul face un gest caritabil şi donaţiile care se vor face vor contribui la reconstruirea Filarmonicii din Chişinău. Urez succes organizatorilor şi sperăm că vom fi parteneri în continuare", a arătat Kovacs Levente.

Organizatorii Festivalului Regal de Operă "Virginia Zeani" susţin că manifestarea este o reverenţă adusă sopranei Virginia Zeani, diva "Assoluta", născută la Solovăstru, în judeţul Mureş, şi celebrează valorile europene şi diversitatea culturală.

Al doilea mare eveniment din cadrul festivalului este spectacolul "Elixirul dragostei" de Gaetano Donizetti, care va încheia manifestarea, în data de 22 august, la Sala Mare a Palatului Culturii din Târgu Mureş.