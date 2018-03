Mişcare importantă a lui Klaus Iohannis în scandalul din Justiţie: Ce a decis şeful statului

Preşedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la şedinţa de bilanţ a Ministerului Public pe anul 2017. Prezentarea bilanţului va avea loc începând cu ora 11.00, la Cercul Militar Naţional. În urmă cu o săptămână, preşedintele Iohannis a participat la şedinţa de bilanţ a DNA, unde a afirmat că asistăm la manifestări virulente ale disperării în încercarea clară de a subordona justiţia politicului, în care nişte inculpaţi şi condamnaţi penal s-au unit pentru a-i discredita pe cei care i-au anchetat. Preşedintele a spus însă că aceştia nu au şanse de reuşită.

”Cetăţenii îşi doresc o Românie demnă, o justiţie dreaptă şi o societate în care cei care se plasează sau încearcă să se plasese deasupra legii răspund pentru faptele lor, indiferent de funcţie, avere sau statut social. Încrederea în justiţia din România este dată de cei care o însufleţesc. Magistraţii sunt repere. Integritatea lor trebuie să rămână standard de referinţă pentru societate. Abaterile individuale care riscă să afecteze presigiul întregului corp trebuie combătute”, a adăugat preşedintele.

El a arătat, de asemenea, că incertitudinea generată de multiplele modificări legislative adoptate de Parlament anul trecut dăunează grav societăţii româneşti. ”Am deplină încredere că instituţiile statului cu atribuţii în domeniu vor continua să se manifeste atunci când independenţa justiţiei este în pericol. Procesul de transformare democratică a unei societăţi este de durată. Cred că România are nevoie de o lege care să pună mai mult accent pe măsurile de prevenire a faptelor de corupţie şi pe educarea românilor, în special a tinerilor. Prin activitatea sa, DNA a arătat că principiile statului de drept sunt realităţi. Veţi avea în mine un partener şi un susţinător al aplicării acestor principii. Vă urez în continuare mult succes”, a încheiat preşedintele Iohannis.

La prezentarea bilanţului DNA nu a participat niciun membru al Guvernului. Procurorul general Augustin Lazăr a afirmat, la bilanţul DNA, că anul 2017 a fost un an sensibil, însă nu ar dramatiza în sensul că a fost greu, spunând că, atunci când sunt valuri, magistraţii îşi pot da măsura profesionalismului. ”Anul 2017 într-adevăr a fost un an mai sensibil, mai complicat. Nu aş dramatiza, în sensul că a fost un an greu. Când mă uit în sală, văd magistraţi ai Ministerului Public care au ajuns la maturitatea profesională şi care acum trebuie să demonstreze că pot face faţă problemelor adevărate. (...) Atunci când sunt valuri ne putem da măsura profesionalismului”, a afirmat Augustin Lazăr, conform news.ro.