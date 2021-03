Misteriosul cofondator al Google, Larry Page, împlinește 48 de ani

Misteriosul cofondator al Google, Larry Page, împlineşte, vineri, 48 de ani. Larry Page şi Sergey Brin s-au cunoscut în 1996 la Universitatea Stanford, iar în 1999 au încercat să vândă Google cu 1 milion de dolari, potrivit Medifax.ro.

Larry Page şi Sergey Brin s-au cunoscut în 1995 la prestigioasa Universitatea Stanford, unde ambii studiau informatică. Page a avut ideea „magică”.

„Povestea este practic un argument în favoarea cercetării pure. Nu am început să lucrăm gândindu-ne la un motor de căutare. Spre finalul lui 1995 am început să colectez link-uri de pe internet pentru că eu şi consilierul meu am decis că asta ar fi un lucru bun de făcut”, povesteşte Larry Page.

Cu ajutorul lui Brin, cel care a dezvoltat algoritmul numit PageRank, a apărut Google. Platforma a luat startul în 1996 în reţeaua facultăţii. Trei ani mai târziu, Larry şi Sergey erau hotărâţi să renunţe la Google. Au încercat să vândă platforma cu 1 milion de dolari. Au acceptat şi să scadă preţul la 750 de mii de euro, însă CEO-ul companiei Excite a refuzat afacerea.

Patru ani mai târziu primeau ofertă de la Yahoo pentru 2 miliarde de dolari. De data asta ei au refuzat, iar în 2014 au fost listaţi la Bursă, compania fiind evaluată la 27 de miliarde de dolari.

În ianuarie 2020 a devenit a treia companie care depăşeşte o mie de miliarde evaluare.

Larry Page, cel care a renunţat la rolul de CEO încă din 2001, a rămas destul de puţin cunoscut publicului și pentru cei care lucrau la Google el era un mister. Dovadă prima interacţiune pe care a avut-o cu el Cristian Frâncu, cel care a lucrat la Google între 2001 şi 2006.

„Eu habar n-aveam de Google, cu atât mai puţin aveam habar cine e Larry şi a fost foarte interesant că toţi colegii au venit şi mi-au spus: . Şi, la un moment dat, a apărut cineva şi a spus: . Şi zic: . Toată lumea din jur schimba feţe, râdeau. Şi el a zis: , povesteşte Cristian Frâncu.

În prezent, Larry Page are o avere de 90 de miliarde de dolari şi se află în conducerea Alphabet, compania care deţine Google.

Vineri, pe 26 martie, Larry Page împlineşte 48 de ani.