Mitică Dragomir, reacţie savuroasă după ce s-a spus că a fost înşelat de vrăjitoare: 'Mie doar nevastă-mea mi-a făcut farmece'

Anchetatorii au documentat situația a 28 de terenuri ale Primăriei Generale, care ar fi fost vândute de mai multe ori, pe baza unor documente falsificate. Fostul preşedinte al LPF se află printre păgubiţi. Mitică Dragomir a intrat în direct la Românai Tv pentru a lămuri scandalul.

„Bai frate, am intrat in panica, eu n-am cunoscut in viata mea vrajitoare d-astea, mie doar nevasta-mea mi-a facut farmece. Ma doare la palarie de ce a aparut in presa, eu am respectat toate legile. Notarul a aprobat cumpararea, totul a fost in regula. Eu am cumparat pamantul cu credit bancar, controlul bancii e cel mai dur posibil. Daca astia au falsificat de au pacalit notari, avocati, e grav de tot in Romania. Eu am cumparat pamantul, am construit blocul, am vandut apartamentele, am platit impozitele, ca sa aud acum ca m-a pacalit o vrajitoare. Nu m-a pacalit nimeni.

Am cumparat de la un cuplu, amandoi foarte bine imbracati, nu i-am intrebat cu ce se ocupa sau altceva. Eu sunt cumparator de buna credinta, pai atunci de ce mai exista cadastru, intabulare, toate astea? Este bine sa se faca ancheta, cine a facut escrocherii sa se duca la puscarie. Ce prejudiciu? Biroul notarial si serviciul cadastral sunt vinovate, daca e. Pai banca mi-a dat banii pe credit pe ce? Pai daca era vreo fisura, imi dadea banca credit? Nu ma doare capul, sunt cumparator de buna credinta, am platit pamantul la pret mare, am platit taxe. Am dat in jur de doua milioane de euro pe pamant. Inseamna ca filiera lor e atat de mare incat a doborat toate aceste institutii”, a declarat Mitică Dragomir în exclusivitate la România TV, la emisiunea moderată de Victor Ciutacu.