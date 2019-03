Miting al sindicatelor din Germania pentru a marca 'Ziua Plăţii Egale'

Principala organizaţie sindicală din Germania, DGB (Confederaţia Sindicală Germană n.r.), organizează un miting luni la Poarta Brandenburg din centrul Berlinului pentru a cere plata egală pentru bărbaţi şi femei, informează DPA, potrivit agerpres.ro.

Ministrul muncii Hubertus Heil şi ministrul afacerilor familiale Franziska Giffey urmează să ia parte la miting, care se desfăşoară sub sloganul "Dreptul la mai mult".

Potrivit Biroului Federal de Statistică, femeile au câştigat în medie cu 21% mai puţin decât bărbaţii în 2018. Biroul a atribuit discrepanţa obligaţiilor familiale mai mari asupra femeilor, declarând că adesea ele aleg profesii slab plătite şi lucrează frecvent part time.

Diferenţa dintre femei şi bărbaţi se reduce atunci când se compară experienţa şi calificările. În aceste cazuri, femeile au un dezavantaj de venituri de 6%, pe baza datelor din 2014. Aceste date precise sunt colectate doar o dată la patru ani.

Dacă cifrele sunt convertite în ore lucrate, femeile au lucrat neplătite până la 18 martie, care a fost numită în acest an "Ziua Plăţii Egale". Potrivit organizatorilor mitingului, ideea îşi are originea în Statele Unite, unde această zi cade pe 2 aprilie în acest an.

Pentru a marca ziua, compania de transport public din Berlin, BVG, reduce preţul biletului în această zi (pentru femei n.r.) cu aproximativ 21%, tariful fiind de 5,50 euro (6,20 dolari) şi nu de 7,00 euro.

BVG şi-a numit măsura, care se aplică numai luni, ca "primul bilet mondial pentru femei".