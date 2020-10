Mitropolitul grec al Austriei a vizitat şantierul Bisericii româneşti din Viena

Înaltpreasfințitul Părinte Arsenie, Mitropolitul Grec al Austriei, a vizitat marţi şantierul bisericii româneşti din Viena. Ierarhul a fost întâmpinat de parohul lăcaşului de cult, pr. Emanuel Nuţu, care i-a prezentat stadiul lucrărilor, potrivit basilica.ro.

„Împreună cu Arhitecții Georg Baldass și Mihaela Ionescu am prezentat Părintelui Mitropolit arhitectura bisericii și am discutat despre lucrările de zidire, despre provocările și dificultățile care apar în cursul lucrărilor de construcție, având în vedere că, în curând, Înaltpreasfinția Sa va începe lucrările de construcție ale mănăstirii ortodoxe din Sankt Andrä am Zicksee”, a notat părintele Emanuel pe contul de Facebook.

Piatra de temelie pentru mănăstirea care va avea ca ocrotitor pe Sfântul Paisie Aghioritul a fost sfinţită de Mitropolitul Arsenie în data de 26 septembrie.

Părintele Emanuel Nuţu i-a prezentat ierarhului şi proiectul implementat pentru comunitatea românească din capitala Austriei, şi anume blocul, din proximitatea viitoarei biserici, unde locuiesc 46 de familii de români.

LISTA celor 49 de țări care intră în zona galbenă: se impune carantina pentru o perioadă de 14 zile

Mitropolitul şi-a exprimat „profunda admirație pentru proiect” şi a fost plăcut surprins de „grădinița amenajată la parter și de magazinului Roua, cu produse tradiționale românești”.

Mare ne-a fost surpriza primirii ca binecuvântare din partea Părintelui Mitropolit a unei cădelnițe din argint, ce va fi folosită în serviciul liturgic.

„Transmițând salutari frățești părintelui nostru Mitropolit Serafim, Ierarhul grec a rostit o rugăciune de binecuvântare și a felicitat pe toți ctitorii și susținătorii, care au făcut posibil un asemenea proiect în capitala Austriei”.

BLOCUL ŞI BISERICA ROMÂNILOR

Biserica şi blocul de locuinţe reprezintă un proiect unic dedicat comunităţii româneşti din Viena, fiind implementat în proximitatea Parcului Prater cu susţinerea financiară a Primăriei din capitala Austriei.

Piatra de temelie a lăcaşului de cult a fost sfinţită în urmă cu trei ani, iar lucrările au fost demarate în 2018.

Locaţia viitoarei biserici se află la punctul de întâlnire al străzilor Norbahnstraße și Taborstraße. Biserica va fi o replică a Mănăstirii Voroneț, cunoscută drept Capela Sixtină a Orientului.

Cele 46 de familii care locuiesc în blocul din apropierea bisericii au primit cheile la finalul anului trecut.