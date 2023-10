Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Teofan, a premiat sâmbătă zece persoane cu distincţia "Crucea Moldavă", printre acestea fiind şi o adolescentă refugiată din Ucraina la Seminarul Mănăstirii Neamţ.

După oficierea slujbei liturgice, ÎPS Teofan a oferit distincţia "Crucea Moldavă" unui număr de zece persoane - tineri care s-au remarcat prin rezultate deosebite la învăţătură, dar şi unor vârstnici, care au avut o ''vieţuire deosebită'', conform Agerpres.

"Aşa cum se întâmplă de câţiva ani încoace la acest moment aducem cinstire câtorva persoane care au fost rânduite ca astăzi să primească mulţumirile noastre pentru ce au făcut şi ce fac în viaţă. De obicei spunem că nivelul de civilizaţie al unei ţări e dat de PIB-ul său, de numărul de kilometri de autostrăzi, de puterea armatei, de locul în care se află în topul mondial universităţile şi altele asemănătoare. Şi totul e adevărat. Credem însă, cu o condiţie esenţială, ca ţara respectivă să aibă grijă de copiii şi bătrânii ei. De aceea, luăm aminte la faptul că între noi se află oameni minunaţi, semnul unor energii lăuntrice foarte puternice, care fac în cele dintâi şi din urmă ca ţara să supravieţuiască vremurilor nu foarte uşoare. De aceea socotit-am să cinstim câţiva tineri care anul acesta s-au evidenţiat în mod special la nivel naţional şi internaţional, fiind recunoscuţi pentru capacitatea lor de acumulare de cunoştinţe, precum şi câteva persoane mai în vârstă", a afirmat ÎPS Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.



Cinci din cele zece persoane care au primit distincţia "Crucea Moldavă" sunt elevi olimpici, printre ei fiind şi Kyra Gidirim, o fată de 18 ani, refugiată din Odessa, Ucraina, care a fost medaliată cu aur la un concurs internaţional de restaurat icoane.



"Fata provine dintr-o familie cu patru copii, din Odessa, Ucraina, tatăl ei fiind inginer arhitect, iar mama traducătoare. Din cauza războiului, au trebuit să plece din ţară. Acum părinţii săi se află în Germania, iar Kyra locuieşte la Seminarul Mănăstirii Neamţ, unde, sub supravegherea profesoarei de Arte plastice şi patrimoniu cultural, Iuliana Oana Grădinaru, a obţinut medalia de aur pentru restaurare icoane la Concursul Internaţional 'The small Montmartre of Bitola' - Macedonia 2023, unde au participat elevi din 71 de ţări. Pe viitor, fata îşi doreşte să locuiască în România, visul său fiind să devină traducătoare, precum mama ei. De aceea vrea să studieze la Bucureşti, să aibă parte de un viitor sigur, cu oportunităţi şi oameni apropiaţi", a spus mitropolitul Teofan.



Alte cinci distincţii "Crucea Mitropolitană Sfânta Scriptură" au fost înmânate unor bătrâni cu vârste cuprinse între 90 şi 104 ani, care, arată ÎPS Teofan, au avut o ''vieţuire deosebită''.



Unul dintre vârstnici este şi Mihai Anton, din localitatea Luceni, comuna Victoria, judeţul Iaşi. Din cei 90 de ani ai săi, 71 i-a petrecut în strana bisericii. "În 71 de ani a ţinut strana bisericii. În anii comunismului cerea concediu sau învoire ca să vină la biserică. Mai direct, mai pe ocolite, găsea înţelegere la inginerii care nu îndrăzneau să meargă la biserică pentru că aveau funcţii de conducere", a povestit ÎPS Teofan.



Născută în urmă cu 104 ani, Maria Ailincăi este de 52 de ani văduvă. În cei 104 ani a învăţat că, oricât de vitregă ar fi viaţa, dacă ai credinţă şi nădejde în Dumnezeu, imposibilul devine posibil. La împlinirea vârstei de 100 de ani a venit la biserică, a făcut trei metanii în faţa icoanei Maicii Domnului, drept mulţumire pentru tot ajutorul şi ocrotirea. Cu toate greutăţile prin care a trecut - război, foamete, pierderea soţului, boli sau necazuri -, este mulţumită pentru tot ceea ce a primit de la Bunul Dumnezeu şi mulţumeşte Maicii Domnului pentru ocrotirea de care a avut parte.



La slujba liturgică oficiată sâmbătă de 26 de ierarhi din mai multe ţări, pe o scenă construită în faţa Catedralei Mitropolitane din Iaşi special pentru prăznuirea Sfintei Cuvioase Parascheva, au venit peste 35.000 de oameni. În acelaşi timp, la un rând de peste 10 kilometri s-au aflat peste 65.000 de pelerini veniţi să se închine la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva.



Pelerinajul la Sfânta Parascheva continuă până duminică, inclusiv.