MM Stoica, atac la Dan Petrescu și arbitri, după egalul dintre CFR Cluj și FCSB: 'Toate au o limită'

Directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, consideră că arbitrii favorizează echipa CFR Cluj pentru a o ajuta să câştige campionatul. El a spus despre Dan Petrescu, antrenorul rivalei, că "vorbeşte numai prostii" şi "bate câmpii".

"Eu nu am văzut nicio reluare. Dacă după toate discuţiile CFR deschide scorul printr-un penalti controversat, atunci nu înţeleg pentru ce ne mai chinuim să câştigăm un campionat dacă nu suntem lăsaţi. Băi Mara, nu ştiu ce faci tu la CFR, dar noi am făcut adresă şi CFR nu a vrut arbitri străini. Acest rezultat ajută foarte mult Universitatea Craiova, o echipă care joacă fotbal nu cum joacă CFR. Vreau să fim lăsaţi. La Pintilii nu a fost absolut nimic. Nu se poate, ne purtăm frumps, nu am făcut presiuni. Nu am vorbit înainte de meci absolut nimic. L-am lăsat pe Petrescu să bată câmpii. Lasă-l în pace, că şi aşa vorbeşte numai prostii. Dar toate au o limită. Steaua, singura echipă din România care contează în Europa să nu fie lăsată să joace? De ce? Ştiţi ce se întâmplă? Vine o echipă care câştigă artificial campionatul, nemeritat, se duce şi pierde în preliminarii şi iese afară. Mai ales că nici nu sunt capi de seri. Noi contăm în Europa, aducem puncte, aducem bani din Europa, bani din care beneficiază toate celelalte echipe. Am fost net superiori în a doua parte a jocului, dacă am fi rămas 11 contra 10, nu ştiu ce s-ar fi întâmplat, dar erau şanse mult mai mari ca să avem mai multe ocazii. Nu e rezultat negativ, dar chiar dacă am marcat în prelungiri, nu putem să fim nemulţumiţi pentru rezultatul ăsta, pentru că au fost greşeli mari de arbitraj, împotriva noastră sau în favoarea CFR-ului. Nici nu ştiu ce să cred, arbitri greşesc în defavoarea nostră sau în favoarea CFR. Înclin să să cred că greşesc pentru CFR. Noi vrem arbitri străini la meciul retur. Sută la sută o să spună iar nişte poveşti şi apoi iar nu o să vrea, pentru că se gândesc că intră o dată în careu şi primesc lovitură de pedeapsă", a declarat Stoica după meci, potrivit News.ro.

Formaţia CFR Cluj a terminat la egalitate, duminică seară, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa FCSB, într-un meci din etapa a doua a play-off-ului Ligii I, în care Andrei Peteleu şi Mihai Pintilii au fost eliminaţi şi oaspeţii au egalat în minutul 90+1.

Au marcat: Culio '38 (penalti) pentru gazde şi Gnohere '90+1 pentru oaspeţi. Culio a deschis scorul dintr-un penalti acordat pentru un henţ în careu al lui Romario Benzar.

În minutul 64, de la CFR Cluj a fost eliminat Peteleu, după ce a primit al doilea cartonaş galben. Opt minute mai târziu, a fost eliminat şi Mihai Pintilii de la FCSB, pentru o intrare la Hoban.