MM Stoica, detalii despre cantonametul care a provocat scandal în Liga I

Managerul general al FCSB, Mihai Stoica, a declarat, joi, la Digi Sport, că DSP ar fi încălcat legea dacă ar fi dispus ca echipa să intre în carantină la revenirea în România după stagiul de pregătire din Antalya.

Dialogul dintre Stoica şi moderatorul emisiunii Digi Sport Special a început tensionat, însă apoi oficialul FCSB a explicat în ce a constat cantonamentul echipei în Turcia şi condiţiile foarte stricte de la hotel.

“DSP, dacă ne carantina, încălca legea. Interesaţi-vă, studiaţi legile, lăsaţi scrisorile astea hilare trimse guvernului turc, petiţîiile trimise instituţiilor statului, studiaţi legea. Corendon Cup este competiţia la care am participat. Adversarii noştri au jucat în echipament complet albastru. Da, are un nume adversrul nostru, o să-l găsiţi pe pagina noastră oficială. Am realizat că e mult mai bine pentru jucători să jucăm un singur meci, pentru cei care nu vor evolua din primul minut în meciul cu Astra”, a spus Mihai Stoica, spunând că recomandă ca jurnaliştii să se uite pe canalele oficiale ale echipei, unde vor apărea detalii.

“N-am publicat aseară pentru că eram convins că se va afla oricum şi am vrut să văd dacă pot să am încredere în 51 de oameni care au făcut parte din delegaţia noastră. Putem să păstrăm şi noi un secret? Spre surprinderea mea nimeni nu ştie cu cine am jucat. Şi am jucat. Şi o să vedeţi”, a adăugat el.

Mihai Stoica a explicat apoi că FCSB a jucat miercuri un meci cu Kemerspor: “Puteam să jucăm de exemplu cu Slovan Liberec. Ar fi trebuit să jucăm cu Eskişehirspor, nu au obţinut la timp aprobarea federaţiei, şi am jucat aseară, la la ora 17.00 ora locală cu Kemerspor, am câştigat 3-2. O să pun nişte fotografii şi nişte secvenţe din meci. A fost o competiţie organizată de cei care ne-au facilitat şederea în Turcia. Gloria Sports Arena are măsuri foarte stricte, nu ai cum să te infectezi, nu intri în contact cu nimeni. Nu vă puteţi imagina, totul igienizat la maximum, nu a existat părticică din hotel care să nu aibă măşti peste tot şi nebulizatoare peste tot. Există un text de lege pe care DSP trebuia să-l încalce ca să dicteze carantinarea noastră. Universitatea Craiova am înţeles că a jucat în zonă galbenă în România, la Mogoşoaia, cu Chindia Târgovişte. Asta nu e interesant? S-a expus mai mult decât noi? Am înţeles că au mers cu trenul. Cu tot respectul pentru celelalte competitoare, a costat mai mult de 100.000 de euro, atât a costat cantonamentul nostru. Doar charterul a costat 30.000 de euro. Au fost 200 de locuri şi am fost 50 de persoane, adică unul pe patru locuri. Fiecare a încercat să se pregătească aşa cum s-a gândit, aşa cum poate. Noi tot timpul am ales cele mai bune condiţii”.

Echipa FCSB, care s-a pregătit în ultimele zile în Turcia, la Belek, a revenit joi în România.

În ultimele zile, au existat discuţii cu privire la ce trebuie să facă echipa la sosirea în ţară, şi anume dacă va trebui să intre în carantină. Gigi Becali declara la 7 ianuarie că echipa nu ar fi plecat dacă nu s-ar fi asigurat că va fi totul în regulă la revenire şi că la sosirea în ţară se va da o declaraţie şi se va evita carantina deoarece FCSB s-ar încadra într-o prevedere referitoare la formaţiile care participă la competiţii sportive în afara ţării.

FCSB are programat vineri, la ora 20.00, un meci pe teren propriu cu Astra Giurgiu, în etapa a XVI-a a Ligii I.