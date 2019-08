MM Stoica vorbește despre antrenorul dorit de FCSB: 'Mi-aş fi dorit foarte mult să lucrez cu el'

Negocierile dintre Gigi Becali și Antonio Conceicao au intrat în impas. După o jumătate de oră de discuții la reședința din Pipera a finanțatorului FCSB, tehnicianul portughez a părăsit locația. Deși Gigi Becali a spus că discuțiile vor continua și miercuri, șansele ca Antonio Conceicao să fie numit antrenor sunt extrem de mici.

Pe lista lui Gigi Becali s-a aflat și fostul antrenor al Universității Craiova, Devis Mangia. Directorul sportiv al celor de la FCSB, Mihai Stoica, a dezvăluit că și-ar fi dorit ca italianul să fie numit antrenor la FCSB.

"Nu am propus niciun nume de antrenor. A fost discuţia cu Mangia, mi-aş fi dorit foarte mult să lucrez cu el, dar din motive extra-sportive a căzut. După aceea, nu am mai discutat nimic cu patronul, aştept ca el să ia o decizie. Eu nu am vreo opinie", a spus Mihai Stoica, la Digi Sport Special.

Gigi Becali a dezvăluit de ce a renunțat la Devis Mangia

Gigi Becali (61 de ani) a dezvăluit, într-o intervenție telefonică ÎN DIRECT, găzduită de emisiunea ”Fotbal Club”, de la Digi Sport, de ce a renunțat la Devis Mangia. Patronul FCSB a spus că italianului i se luaseră și biletele de avion, dar că până la urmă totul a picat definitiv.

”Este adevărat! Luasem și bilet de avion, negociasem. A vorbit MM cu el, și Argăseală. Era același contract ca la Craiova, era salariu de 15.000 de euro pe lună, nu erau mari pretenții.

Nu avea nicio clauză de reziliere. Eu îl voiam. Am vorbit și eu pe la Craiova. E vorba de motive extraprofesionale. Voi știați toți, eu nu știam! Extraprofesional a plecat și de la Craiova. Dar, gata, nu-mi cereți să vă spun mai multe. Contează doar că a picat varianta”, a spus Gigi Becali.