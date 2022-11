Moarte misterioasă în Belarus. Ministrul de externe a murit 'subit'

Ministrul belarus de externe, Vladimir Makei, a murit la vârsta de 64 de ani, a informat sâmbătă agenția de știri Belta, relatează Reuters. Belta notează că Makei a murit „subit”, astfel că în acest moment nu sunt clare cauzele morții.

Pavel Latushko, fost ambasador în Franța și Polonia, afirma despre Makei că exprima opinii antirusești în fața diplomaților europeni și americani, dar după alegerile din 2020 și-a schimbat opinia.

⚡️The Minister of Foreign Affairs of Belarus Vladimir Makei died. This is reported by government media. pic.twitter.com/twOms3v3WV