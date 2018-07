Modificare INCEDIARĂ în Codul administrativ - Funcţionarii publici vor da EXTEMPORAL anual

Funcţionarii publici vor da evaluări scrise anuale, iar cei care vor avea pregătirea şi eficienţa solicitată de instituţiile în cauză vor rămâne, care nu vor pleca ''acolo unde se regăsesc mai bine'', a declarat joi deputatul PSD Nicuşor Halici, care a prezentat principalele modificări ale proiectului Codului administrativ, scrie Agerpres.

El a susţinut că noul Cod, care are peste 800 de articole, modifică pentru prima oară în România administraţia publică centrală şi locală şi doreşte eficientizarea corpului funcţionarilor publici.

"În ceea ce priveşte funcţionarii publici şi statutul lor, aici foarte multe lucruri s-au schimbat în sensul de a determina şi a reuşi să eficientizăm şi să profesionalizăm corpul funcţionarilor publici. Ei vor da evaluări scrise anuale şi care vor avea pregătirea şi eficienţa solicitată de conducătorii instituţiilor publice pe anul respectiv vor rămâne, care nu să plece acolo unde se regăsesc mai bine. (...) Pe lângă faptul că astăzi modificăm pentru prima oară în România administraţia publică centrală şi locală şi abrogăm un număr de legi, de hotărâri şi ordonanţe de guvern, (...) dorinţa coaliţiei PSD-ALDE este de fapt de a eficientiza administraţia fie ea centrală sau locală", a spus deputatul PSD.

Potrivit acestuia, noul Cod administrativ este în interesul cetăţeanului.

"Interesul cetăţeanului este în viaţa de zi cu zi, în contact cu administraţia de care ne plângem de atâta amar de vreme şi pentru care nu am făcut foarte multe lucruri, decât la fiecare legislatură şi fiecare guvern am venit şi am completat cu câte o ordonanţă, cu o hotărâre, cu câte o literă, cu câte un articol şi n-a făcut decât să birocratizeze şi să îngreuneze activitatea funcţionarilor şi a demnitarilor. În ansamblu, proiectul de lege prevede o serie de măsuri care ies şi din demagogia şi ipocrizia care ne-au guvernat până acum, şi aici mă refer la prefecţi şi subprefecţi. (...) Vrem să fie implementat programul de guvernare la nivelul judeţelor, dar cu funcţionari pe bază de concurs? Acelaşi lucru este valabil şi în cazul serviciilor deconcentrate, care sunt extensia ministerelor la nivel judeţean şi care au ca program şi activitate în principal implementarea programului de guvernare", a detaliat Halici.

El a susţinut că principalele modificări ale Codului administrativ nu vor avea decât un efect benefic asupra implementării programelor de guvernare şi a proiectelor pe care le va propune fiecare guvern, indiferent de culoarea politică.

Totodată, spune el, noul Cod va întări şi mai mult autonomia locală şi vor fi reglementate toate formele de proprietate.