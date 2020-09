Mohammad Murad s-a dezlănțuit la adresa lui Klaus Iohannis: 'România are nevoie ca de aer de un lider'

Klaus Iohannis nu este pe placul lui Mohammad Murad, afaceristul care este în relații de prietenie cu Rareș Bogdan, unul dintre susținătorii fervenți ai locatarului de la Palatul Cotroceni.

”Dacă aș fi pentru o zi președinte aș reașeza statul român!”, a spus, într-un interviu exclusiv acordat pentru STIRIPESURSE.RO de milionarul venit la 17 ani, din Liban, în România și care candidează, pe 27 septembrie, la Primăria Mangalia. Murad îl sfătuiește pe Iohannis să meargă între români, să vorbească cu elitele, academicieni și scriitori, să fie patriot și naționalist și să promoveze afacerile locale.

”La ora asta, nici pe Iohannis nu l-am văzut să își asume un om de afaceri. M-aș fi bucurat foarte mult să o facă. Mi se pare o chestie depășită că promovează doar pe cei din zona Sibiului pentru că nu poate să fie Sibiul o pepinieră sau semnalul care se dă din Sibiu. Nu! Sunt mulți oameni care merită tot respectul, elita României nu este respectată.

De ce nu a venit niciun ventilator dintre cele promise de SUA? Pentru că noi nu suntem în stare și ei și-au permis să nu trimită. Dacă noi eram în stare și blocam multe chestii, nu trimiteau 200, ci trimiteau 1.000. De ce ne vindem ieftin?

România are nevoie ca de aer de un lider.

Dacă aș fi pentru o zi președinte? Prima chestie pe care trebuie să o facă un președinte normal trebuie reașezarea statului român.

Primul semnal pe care l-aș da la oameni, m-aș duce între ei, în piață, pe stradă, în centrul vechi, aș arăta că sunt om, că sunt unul dintre ei. Mă comport normal, nu am 1.000 de oameni în jurul meu, totul destins.

A doua zi aș spune așa: aș anunța un program pentru România care se bazează pe două ramuri. Una materială și una morală. De acum încolo vom împrăștia numai iubire, bucurie, fericire, în care contează mult cum trebuie să se simtă o națiune. Toți avem un loc în România. Nu aș spune de PSD, de ciuma roșie, nu aș spune de PNL că sunt niște aroganți. Nu! Eu aș spune că sunt la distanță egală de toți românii, și mic, și mare. Aș transmite energii pozitive. Eu, ca președinte, nu aș spune că sunt mare luptător împotriva PSD, împotriva PNL. Nu! Declar public că dușmanul meu numărul 1 va fi sărăcia. Voi lupta împotriva sărăciei!

Când omului îi e foame, are dreptul la orice. Că ne place, că nu ne place… Când copilul plânge de foame și nu are lapte, nu are haine, nu trebuie să îi dai cultură, teatre, politică, multinaționale, el nu înțelege, ci îi dai mâncare.

A treia zi m-aș duce într-o zonă pe care o consider locomotiva societății românești, fiecare pe profilul ei. Că este Academia Română, că este Uniunea Scriitorilor, la oameni de succes. Mă duc la ei. Dacă nu am simboluri, ce fac? Tu, ca scriitor, ai rolul tău. Luptător în România nu înseamnă că trebuie să fie doar cei care au armă. Luptător este și cel care are pixul, cuvântul.

A patra zi, dacă tot am ales capitalismul, m-aș duce la oamenii de afaceri români care se chinuie, le-aș strânge mâna, le-aș mulțumi, i-aș da fiecăruia o diplomă din partea României pentru ce fac ei pentru România, apoi le-aș spune că ”avem nevoie de voi mai mult ca niciodată. Până acum au fost războaie și a fost nevoie de generali, de colonei, de soldați, acum e nevoie de voi, voi sunteți soldații armatei române și ai economiei naționale, voi sunteți baza”. I-aș invita pe toți, mi-aș asuma capitalul românesc, că nu e treaba mea, ca președinte, să spun că ăla e șmecher, a făcut evaziune cu 3 lei, altul a vândut la negru.

Eu, pentru mine, un cetățean este curat până la condamnare. Faptele bune se pun pe cântar.

A cincea zi aș invita ambasadorii străini și le-aș explica că istoria României, de la Ștefan cel Mare și înainte, le-a explica istoria, le-aș spune că avem o istorie în spate, că avem niște tradiții care trebuie respectate și suntem o națiune. O țară nu păstrează tradițiile și nu le respectă nu este țară.”, a spus Mohammad Murad.

