Moldovenii de peste Prut 'văd' ajutorul venit de la București: Suportul fraților noștri români în R. Moldova a fost și când am avut cele mai mari probleme

Drumul Republicii Moldova în UE trece prin București. Declarația a fost făcută de președintele Partidului Social Democrat European, Ion Sula, în cadrul emisiunii ”Dialog Deschis”.

”Trebuie să facem unire prin infrastructură și aici foarte bine a fost punctat ca să ne integrăm în UE prin infrastructura cu România. Și ați văzut poduri, interconectare la gazoduct, la energia electrică, pe partea culturală, pe partea de educație și alte activități. Sigur că drumul nostru spre UE este prin București, pentru că vorbim aceeași limbă, au trecut prin aceeași experiență și recunoaștem că suportul României este incontestabil pentru R. Moldova” a declarat Sula.

El a subliniat că partidele politice din România au susținut necondiționat R. Moldova de la independență încoace.

”Noi vedem prezența și suportul fraților noștri români în R. Moldova și atunci când am avut cele mai mari probleme, inclusiv când am avut criza energetică, umanitară și perioada de COVID, am văzut de fiecare dată că sunt alături de noi și ne ajută și astăzi unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai R. Moldova este România” a notat liderul PSDE.