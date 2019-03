Moment emoționant la meciul U BT Cluj - CSU Sibiu: fanii Universității au transmis mesaje de susținere pentru Radu Țenter

Fanii echipei de baschet U Banca Transilvania Cluj au afişat bannere, marţi, la meciul cu CSU Sibiu, şi i-au scandat numele lui Radu Ţenter, fiul de 25 de ani al antrenorului Marcel Ţenter. Tânărul se află în stare foare gravă la spital după un accident rutier. U BT Cluj a pierdut confruntarea cu formaţia sibiană, scor 88-89 (39-49), în ultima etapă din turul Top 6 al Ligii Naţionale, informează News.ro.

Peste 5.000 de fani au fost prezenţi la meci, iar aceştia s-au reunit în scandări şi încurajări pentru Radu Ţenter. De asemenea, la prezentarea oficială, jucătorii echipei clujene au afişat un banner inscripţionat ”Luptă, Radu!”.

Marcel Ţenter, antrenorul care a condus naţionala la Eurobasket 2017, a declarat, marţi, pentru News.ro, că starea fiului său, care este internat la Cluj-Napoca cu traumatism cranio-cerebral sever în urma accidentului rutier suferit duminică seară, nu s-a schimbat şi că este ”instabil”.

El a transmis mulţumiri pentru susţinerea primită de la ”mii de persoane”.

”Am simţit că toate rugăciunile au ajuns la noi, eu şi familia mea le mulţumim tuturor, oameni simpli sau din lumea sportului, jucători, antrenori, fani, colegi şi foşti colegi din baschet, apropiaţi, pentru fiecare gând şi încurajare. Mulţumiri speciale fanilor Universităţii Cluj, care au fost şi la spital, şi echipei de baschet U, pentru suport şi implicare”, a declarat Marcel Ţenter.

La rândul său, prof. dr. Ştefan Florian, directorul Clinicii de Neurochirurgie Cluj, cel care l-a operat pe Radu Ţenter, a declarat, pentru News.ro, că starea pacientului este foarte gravă. ”Starea sa este extrem de gravă. Îi facem tratamente specifice în Terapie Intesivă pentru traumatismul cranio-cerebral extrem de sever. Mai multe nu sunt de spus”, a precizat medicul clujean.

Revenind la meciul de marţi seară, în urma rezultatului, CSU Sibiu continuă să fie lider, cu 34 de puncte, iar U BT Cluj este pe locul secund, cu 32, în Top 6.

După prima fază a campionatului, în Top 6 s-au calificat echipele CSU Sibiu, U BT Cluj, SCM Craiova, CSM Oradea, BCMU Piteşti şi SCM Timişoara.

Meciurile tur din grupa Roşie, aşa cum este denumită faza Top 6, s-au încheiat cu partida U BT Cluj – CSU Sibiu, iar returul va debuta la finalul acestei săptămâni.

La startul stagiunii 2018-2019 s-au aflat 22 de echipe, care au fost împărţite, conform noului regulament, în trei grupe valorice:

Grupa A - CSM Oradea, Steaua Bucureşti, U BT Cluj, CSU Sibiu, SCM Timişoara, BCMU Piteşti, SCM Craiova, Dinamo Bucureşti;

Grupa B - Cuza Sport Brăila, ABC Athletic Constanţa, CSO Voluntari şi CSM Mediaş;

Grupa C - Phoenix Galaţi, CSM Târgu Mureş, Universitatea Cluj-Napoca, CN Aurel Vlaicu Bucureşti, CSM 2007 Focşani, Rapid Bucureşti, Agronomia Bucureşti, ACS Târgu Jiu, CSM VSKC Miercurea Ciuc şi CSM Sighetu Marmaţiei.

În prima fază s-a jucat în sistem ”fiecare cu fiecare” în dublă manşă, tur – retur, în cadrul grupelor A şi C, respectiv în sistem ”fiecare cu fiecare” în patru manşe în cadrul grupei B.

În faza doua, cele 22 de echipe sunt împărţite în patru grupe valorice: grupa Roşie – echipele de pe locurile 1-6 în grupa A; grupa Galbenă – echipele de pe locurile 7-8 în grupa A, echipele de pe locurile 1-3 în grupa B şi prima clasată din grupa C; grupa Albastră – echipa de pe locul 4 în grupa B şi echipele de pe locurile 2-6 în grupa C; grupa Verde – echipele de pe locurile 7-10 în grupa C.

În faza a treia a competiţiei vor avea loc meciurile din play-off, grupa valorică 9-16 şi grupa valorică 17-22, urmând a se juca în sistemul ”cel mai bun din cinci meciuri”.

În 2018, podiumul Ligii Naţionale a fost ocupat, în ordine, de CSM Oradea, Steaua Bucureşti şi U BT Cluj.