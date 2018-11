Moment istoric pentru clubul Rapid: sâmbătă se joacă ultima partidă pe actualul stadion și va fi ultimul meci pentru Daniel Pancu

Ziua de sâmbătă, 24 noiembrie, va intra în istoria clubului Rapid. Mâine va fi ultimul meci oficial în care Daniel Pancu va juca și în plus, partida cu ACS Înainte Modelu, din etapa a 14-a a Seriei a doua din Liga III, va fi ultimul meci oficial care se va juca pe stadionul Valentin Stănescu, informează Mediafax.

"Este un moment emoţionant, am apucat să spun că îmi doresc să joc câteva minute la ultimul meci oficial al Rapidului pe Giuleşti. Normal, gândurile mele sunt doar spre antrenorat, mă preocupă foarte mult starea echipei. Am apucat să fac această promisiune la rugămintea multora, mâine probabil voi fi pe teren, sigur voi fi pe teren undeva în finalul meciului.

Un meci pe care trebuie să îl câştigăm, nu avem nevoie de surprize pentru că în tradiţia noastră, a clubului, s-au întâmplat şi astfel de evenimente. Am o experienţă de genul acesta cu Beşiktaş, la Centenar, jucam cu una dintre ultimele clasate şi ne-am văzut conduşi în minutul 30 cu 3-1, nu înţelegeam nimic din ce se întâmplă pe teren pentru că a fost o atmosferă de sărbătoare. Am revenit până la urmă, am câştigat jocul cu 7-3.

Va fi o situaţia cu totul şi cu totul specială, pentru cei veniţi în vară nu a mai existat acest lucru, probabil că va veni multă lume la stadion, este un eveniment pentru suporteri, cei care şi-au petrecut o mare parte din viaţă aici sau cei mai tineri care îşi vor petrece restul vieţii în locul acesta, plus vor fi multe legende ale clubului în tribună, foşti antrenori, foşti jucători", a spus Daniel Pancu, în conferința de presă.

Clubul a anunţat printr-un comunicat care au fost persoanele care au fost invitate să asiste la meci.

Invitaţii Rapidului: Ion Motroc, Viorel Kraus, Rică Răducanu, Ilie Rontea, Octavian Niţă, Ion Manu, Leontin Toader, Ion Ispas, Bratu Pîrvu, Bimbo Paraschiv, Marian Rada, Ştefan Popa, Marian Grigore, Gheorghe Cîrstea, Ion Goanţă, Fănel Ţîră, Iosif Damaschin, Florică Drăghici, Adrian Matei, Florin Motroc, Cezar Zanfir, Cristi Dulca, Florin Constantinovici, Niculae Vasile, Cristi Rontea, Rodin Voinea, Dumitru Tîrţău, Vasile Caciureac, Romică Bealcu, Ştefan Nanu, Ionuţ Voicu, Marius Şumudică, Valentin Bădoi, Mugur Bolohan, Gheorghe Butoiu, Nicolae Constantin, Daniel Chiriţă, Florentin Rădulescu, Adrian Iencsi, Florin Şoavă, Constantin Schumacher, Jean Barbu, Ionel Ganea, Dani Coman, Robert Ilyeş, Marius Măldărăşanu, Valentin Negru, Arman Karamyan, Răzvan Raţ, Viorel Moldovan, Ovidiu Herea, Dan Alexa, Ianis Zicu, Costin Lazăr, Vasile Maftei, Daniel Niculae, Cristi Săpunaru, Nicolae Stanciu şi foşti antrenori precum Mircea Lucescu, Viorel Hizo, Mircea Rednic, Cristiano Bergodi, Ioan Andone şi Răzvan Lucescu.

Meciul dintre Rapid şi ACS Înainte Modelu va fi şi ultima partidă oficială pe care Rapid o va disputa pe stadionul Valentin Stănescu. Actuala arenă, construită în 1938, va fi demolată, iar în locul său va fi ridicat un nou stadion care va avea o capacitate de 14.500 de locuri.

În acest moment, Rapid se află pe primul loc al clasamentului Seriei a doua din LIga III. Are 32 de puncte, cu trei mai mult decât următoarea clasată, CS Afumaţi.