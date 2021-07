Miercuri, în Piaţa Arcul de Triumf din Bucureşti, a avut loc Ceremonia militară cu ocazia încheierii misiunii Armatei României în Afganistan.

La eveniment au fost rostite numele și onorurile post-mortem pentru cei 27 de militari români care au murit în Afganistan, s-a păstrat un moment de reculegere şi s-a depus o coroană de flori, iar formaţii de aeronave au survolat monumentul.

Coroane de flori au fost depuse si la Monumentul Eroilor căzuţi la datorie în teatrele de operaţii şi pe teritoriul României din Parcul Tineretului.

Monumentul a fost ridicat in anul 2011, din contribuția personală a generalului Gabriel Oprea și a primarului Piedone si donat Ministerului Apărării Naționale.

Moment special la evenimentul de retragere al militarilor români din Afganistan. Mulțumiri speciale pentru Gabriel Oprea pentru o măsură care ușurat viața familiilor romase acasă

Sotiile militarilor cazuti in teatrele de operatii au tinut sa transmita un mesaj de suflet fostului ministru al apararii nationale, Gabriel Oprea, presedintele UMPMV.

“Fetele”, asa cum le numesc toti cei care le cunosc pe cele 19 vaduve de eroi, au transmis joi recunostinta lor pentru faptul ca, in mandatul gl. Oprea in fruntea MApN, ele au fost angajate in structurile institutiei, pentru modificarile de legislatie initiate in favoarea militarilor, precum si pentru sprijinul financiar oferit de acesta celor 21 de urmasi ai eroilor, lunar, pe toata perioada mandatului, din fonduri proprii.

In mesaj, “Fetele” il numesc pe general, “tatal lor” si ii transmit acestuia ca este mereu in gandurile lor.

Presedintele Uniunii Militarilor si Politistilor “Mihai Viteazul” a fost deosebit onorat si impresionat de mesajul primit de la vaduvele eroilor si le-a asigurat ca le va fi intotdeauna alaturi, lor si copiilor lor.