Momente ȘOCANTE la Euro2020: Christian Eriksen a căzut secerat. Este resuscitat pe gazon/ VIDEO

Sunt momente șocante la Euro 2020, în partida dintre Danemarca și Finlanda.

În minutul 41 al primei reprize, Christian Eriksen a căzut ca secerat pe gazon, iar colegii de echipă au chemat disperați medicii.

Doctorii au intrat pe teren și l-au resurcitat minute în șir pe Eriksen direct pe gazon.

Jucătorii celor două echipe au început să plângă și priveau îngroziți spre locul în care a picat căpitanul Danemarcei.

UPDATE: Arbitrul a trimis cele două echipe la vestiare, dar jucătorii danezi stau și fac zid în jurul colegului lor.

UPDATE: În cele din urmă Eriksen a fost urcat pe targă și a fost transportat în zona vestiarelor. Nu se știe dacă este conștient sau nu.

Worrying video of #Eriksen here #DEN #DENFIN his face on the camera looked terrifying ???????? pic.twitter.com/WHrs6JPIsu