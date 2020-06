Momentele dinaintea reținerii fostului edil al Capitalei povestite pas cu pas de martorii de casă - Au explicat dedesubturile înțelegerii cu Sorin Oprescu

Curtea de Apel București a audiat-o miercuri pe Nadina Rus, o apropiată a fostului edil al Capitalei Sorin Oprescu, femeia de la care acesta a plecat chiar înainte de a fi ridicat de către anchetatorii DNA în septembrie 2015.

Concret, Oprescu fusese la Nadina Rus înainte de momentul flagrantului delict al DNA pentru a-i livra acesteia 11.000 de euro „la plic”, pentru servicii de promovare a imaginii sale în baza unui contract încheiat de femeie cu Apa Nova dar care nu prvedea absolut nimic în numele personal al primarului.

Femeia a vorbit ore bune la instanță și a demantelat tot mecanismul din spatele înțelegerii obscure avute cu fostul primar, despre care a afirmat că i-a ajutat în nenumărare rânduri familia prin prisma calității sale de medic, în trecut.

Servicii de consultanță și imagine 2008, servicii publicitare deșănțate 2020...

„Contractul a fost încheiat în anul 2008 și a ținut câteva luni. Facturile au fost plătite la timp. I-am acordat servicii de consultanță de imagine in baza acestui contract lui Sorin Oprescu.

Judecător: Vi se pare în regulă cum a decurs acest contract?

Mi se pare în regula doamna președinte. Eu aveam o firma de comunicare. Nu voiam să închei contractul cu primăria Capitalei pentru că doream sa raman independentă in zona mea de lucru. În românia 2008 nu existau niste libertăți pentru încheierea unor contracte de imagine. Nu se puteau încheia iar eu nu doream sa lucrez cu primăria Capitalei.



Sorin oprescu era deja primar al Capitalei. Nici nu mi s-a oferit un astfel de conttact de către primărie. Nu existau libertățile de azi, 2020. Acum sunt contracte de publicitate deșănțate.



E vorba de o sumă de două mii de euro pe lună. Pentru ceea ce face un consultant de imagine nu e un contract mare. O sumă mare. Au fost emise cam 4 5 facturi ce au fost plătite integral. Era vorba de un fel de abonament. Chiar prestam serviciile.



Judecător: care e legătură cu acest dosar?



Nu are nicio legătură. Colaborarea a fost reluată ulterior după 2009. Atunci on 2009 am renunțat o perioadă la acest contract. Prin 2011 am fost rugată de un consilier al domnului Sorin Oprescu să ofer o mână de ajutor de promovare pentru București”, a explicat apropiata lui Oprescu.

Apa Nova livra banii, Oprescu primea serviciile...

„Respectiv, evenimentele mari sa le mediatizam. Mi s-a explicat că pentru aceasta colaborare există șansa ca unul dintre sponsori adică Apa Nova sa sponsorizeze unele servicii de promovare.



Am avut un contract de promovare a evenimentelor Bucureștiului. Colaborarea cu Apa Nova a început din 2011 de la revelionul Bucureștiului și a durat până în 2015. Apa nova ridica facturile de două ori pe an deși noi colaboram constant.



Eram plătită de două ori pe an. Probabil de cum avea Apa Nova posibilitatea de livrare a banilor. Era vorba de aproximativ 40.000 de euro pe an, o medie de 3.300 de euro pe lună. Salariul meu era de 2.500 de euro pe lună.



Judecator: Apa Nova a fost de acord ca să promovați imaginea primarului??



Arat că promovarea primăriei presupunea implicit promovarea lui Sorin Oprescu. Orice material trebuie pus pe ceva. Clădirile publice sunt administrate de primărie.



Judecător: Când v-ati căsătorit??



In 2003 fiul meu face 18 ani”, a declarat martora Rus în fața instanței.

Oprescu, rampă de lansare pentru jurnalista Antena...

„Judecătoarea: ați avut alte discuții în cadru extra profesional??

Eu am avut mereu o foarte bună relație cu domnul primar Sorin Oprescu. Mi-a salvat mama si prieteni. I-am dat sfaturi si gratis si cand nu am avut contract.

În săptămâna anterioară flagrantului am avut o ședință la primărie cu siguranță . Urmau Zilele Bucureștiului. Știu ca i-am dat si un mesaj. Era cred începutul lui septembrie 2015.



Ne-am văzut în cadru oficial dar și în cadrul particular. Legat de speță i-am spus că am informații că s-a schimbat în managementul Apa Nova și ca am temeri privind plata următoarei facturi și ca nu va prelungi contractul de sponsorizare.



În ziua respectivă aveam programat un interviu. Aveam o jurnalista Antena 1 . Spunea că vrea promovarea in forță a unui interviu cu Oprescu. Ea voia lansarea blocului personal. Si i-am organizat o întâlnire la Mogoșoaia.



Arat că blogul respectiv nu avea audiența deci actul a fost unul de caritate. Stiam ca Oprescu va fi la Mogoșoaia pentru a se întâlni cu șeful institutului de cultură de la Sibiu i-am facilitat jurnalistei intalnirea cu primarul general .



Ce nu mi-a plăcut la acel interviu e ca ea a folosit interviul la Antena 3 și s-a interpretat eronat ieșirea primarului. În ziua aceea nu am avut timp de nimic. Nu am discutat nimic cu domnul Oprescu. Nu am avut niciun moment de intimitate cu dansul. Eram cu reporterii și domnul Chiriac”, a mai relatat martora judecătorilor.

Șoapte la ureche despre sume de bani...



„Judecătoarea: după ora 19 ce s-a intamplat??



Arat că la despărțirea de la Mogoșoaia, Oprescu mi-a spus ca trece pe la mine. Asta se intampla după prânz. Am mers acasa si am facut curat și l-am chemat pe soțul meu pentru a spăla terasa. Mi se părea că e murdară.

El era la un apartament ce voiam să îl vindem, făcea lucrări acolo. Mi-a dat un telefon când era la Hornbach din comuna Corbeanca. Nu știa. Mai fusese o dată dar cu șofer. Mi-a dat telefonul cu zece minute înainte de a ajunge.



A vebit in jurul orei 19. Era si sotul acasa. Copilul era ... când A ajuns soțul era la etaj și făcea duș. Eu l-am primit pe domnul Oprescu. A intrat in casa. Era bucuros că mi-a rezolvat problema.

Banii pe care mi i-a dat i-a dat cu titlul de bani datorați. Eram in sufragerie. Erau 11.000 de euro in bancnote de 50 de euro pentru munca prestata și pentru colaboratorii mei.



Cred ca mi-a spus atunci ce suma este Dar nu am inteles. Nu am numărat banii primiți. I-am pus în locul unde sunt banii in casa. I-am luat de la el și i-am pus intre-un sertar din sufragerie, al bibliotecii.



Judecătoare: de ce i-ați primit dacă spuneții ca dădeați consultanță gratuită inculpatului Oprescu?

Era pentru ca am oferit consultanță timp de mai multe luni. Din iunie până în decembrie. Suma primită de 11.000 de euro era pentru mine si colaboratori pe trei luni. Luni, iulie și august 2015.



După ce a lasat banii in sertar am iesit pe terasa si a apărut și soțul . Vorbim. Admiram strugurii.

Judecătoarea: lăsați strugurii...



Nu am vorbit deloc despre suma primită. Am discutat generalități. Despre comunicare. Spunea că vrea să explice bucureștenilor ca vrea sa fluidizarea traficului, un proiect... ...”, a explicat Nadina Rus.

Întrebată punctual de procurorul DNA și de judecători ce i-a șoptit Sorin Oprescu la intrarea de pe terasă în casă femeia a arătat că nu mai reține precis dar că a făcut aceste mențiuni la momentul declansării dosarului în anul 2015.

Împărțirea „prăzii” ocazionale

„Judecatoare: după ce a plecat el ce ati facut ??

Pe moment voiam să pregătesc banii pentru colaboratorii mei. Am amestecat suma cu ce aveam in Casa. Apoi a descins DNA și a luat toți banii.

În prima jumătate de oră de la plecarea lui Sorin am luat banii și i-am dus într-un dormitor de la etaj. I-am așezat intr-o cutie din lemn în care mai aveam economii ...Nu îmi amintesc cât.



În alte dăți nu mi-a mai dat vreodată bani în acest fel.



Procurorul DNA: cu cine a semnat in 2015 contractul cu Apa Nova ??



Contractul a fost semnat între firma mea si Apa Nova. De la firma mea a semnat soțul meu. Din partea Apa Nova au semnat mai multe persoane. El era administratorul firmei.



DNA: in care exemplare s-a încheiat și cum au fost înainte??



Două. Unul la mine unul la ei



DNA: se prevedea vreo clauză ca se ofereau servicii de PR lui Oprescu?



Nu exista o astfel de clauză pentru promovare a imaginii lui oprescu. Era la latitudinea mea sa prestez serviciu de comunicare pentru promovarea bucureștiului.



DNA: care era obiectul acestui contract scris și nescris? Spune că se încheiau procese verbale, se încheiau lunar si ce cuprindeau??



Aceste procese explicau pe domenii ce anume servicii s-au prestat între datele facturilor. Am scris două facturi pe an la care făceam două procese verbale pe an. Nu pleca nicio factură fără proces verbal.

DNA: În vreun proces verbal sunt menționate activitățile derulat exclusiv pentru imaginea lui Oprescu?



Nu au existat procese verbale in care să se precizeze ca s-au prestata servicii directe pentru Sorin Oprescu. Abia anul trecut i-am dat lui Sorin Oprescu un contract cu Apa Nova



DNA: cum a primit banii??



Nu-mi amintesc cum mi i-a dat. Nu stiu daca erau in plic sau altfel. I-am explicat lui Sorin Oprescu cat primesc in mare cu echipa pentru proiecte imense ca cel al zilele bucureștiului



DNa: suma de la oprescu coincidea cu suma anterioară???



Aproximativ. Eu i-am spus lui Oprescu in discuțiile noastre ca e vb de aproximativ 3000 de euro pe lună mie și oamenilor mei. Colaboratorii primeau între 500 și 1000 de euro pr lună raportat la volumul de munca. Am văzut că era puțin mai mult dar am pus pe seama faptului că eram deja in urmatoarea lună, în septembrie”, a continuat Nadina Rus.

Bani nefacturați pentru un contract inexistent...

„Am realizat după ce a plecat că era o sumă putin mai mare. Practic era in plus suma de 500 de euro.

DNA: onorariile erau identice și în alte cazuri de vreme ce ofereau abonamente?

Depindea mereu de volumul de muncă.

Avocat Oprescu: i-a spus Oprescu de unde provin banii pe care îi dă??



Niciodată.



Avocat: a declarat martora că pe terasă i-a șoptit la ureche Am reușit să împrumut niște bani.

Mi-a șoptit ceva într-adevăr dar nu am înțeles. Era gălăgie alaturi. Nu am emis factura pentru banii primiți de la domnul Sorin Oprescu.



Nu am încheiat nici proces verbal privind activitățile.prestate pentru acea suma. Cred ca Apa Nova este o companie privată.

După episodul cu DNA nu am emis factură pentru serviciile din perioada septembrie decembrie. M-am autoexclus din orice colaborare. Eram chemată constant la DNA,vânată de jurnaliști. Nu am putut finaliza proiectele”, și-a încheiat martora declarația.