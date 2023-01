Momentul apocaliptic al prăbușirii avionului din Nepal a fost filmat: Video greu de privit cu tragedia

Momentul apocaliptic cu prăbușirea a avionului din Nepal a fost surprins video. 68 de pasageri și patru membri ai echipajului se aflau la bord la momentul producerii tragediei. Așa cum era de așteptat, majoritatea pasagerilor aflați la bord au murit.

Zeci de oameni au murit duminică în urma prăbușirii unui avion lângă aeroportul din Pokhara, Nepal. Câteva victime au fost transportate la spital, anunță echipele de intervenție, potrivit BBC.

Zeci de persoane au fost ucise duminică după ce un avion cu 72 de persoane la bord s-a prăbușit în apropierea unui aeroport din centrul Nepalului. Zborul Yeti Airlines, care zbura de la Kathmandu către orașul turistic Pokhara, s-a prăbușit înainte de aterizare și a luat foc.

Poliția din Nepal a confirmat că cel puțin 64 de persoane au murit. Câțiva supraviețuitori grav răniți au fost transportați la spital, potrivit unor informații neconfirmate de autorități.

