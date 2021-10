Momentul în care românii trebuie să dea dovadă de civism: Evenimentul care are loc o dată la 10 ani și în care putem demonstra că ne interesează

Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din România, ce va avea loc în prima parte a anului 2022, este primul în care avem o conectare, validare, prelucrare şi prezentare a datelor în format electronic, iar ponderea pe care o va avea culegerea datelor în online se va situa cel puţin la nivelul de 30% - 35%, a preconizat, miercuri, într-o conferinţă online de specialitate, preşedintele Institutul Naţional de Statistică (INS), Tudorel Andrei. Recensământul are loc o dată la 10 ani.

"În viziunea mea, recensământul (populaţiei şi locuinţelor, n.r.) este o acţiune exclusiv a statisticii oficiale. Statistica oficială are o singură obligaţie: să ofere cele mai bune mijloace pentru culegerea, validarea şi prelucrarea datelor. Restul ţine foarte mult de întreaga societate. Sunt ţări care au derulat această acţiune, sunt alte ţări care, tot din motive de pandemie, vor desfăşura această acţiune la sfârşitul acestui an sau pe parcursul anului viitor. Dintre ţările care au realizat această acţiune sunt câteva la care culegerea în online este foarte mare: Portugalia - undeva la 87%, Slovenia - 86% - 87%, Franţa, chiar dacă desfăşoară într-o altă manieră recensământul populaţiei şi locuinţelor, în 2017 a realizat în online peste 50%. Până acum, nivelul cel mai mic de înregistrare în online îl are Bulgaria, cu numai 32%. Eu sunt sigur că noi ne vom situa cel puţin la nivelul 30 - 35% (...) Care ar fi motivaţia unei promovări în spaţiul public a ceea ce facem noi, astfel încât poziţia societăţii să fie una pozitivă ? Este primul recensământ în care avem o conectare, o validare, prelucrare şi prezentare a datelor în format electronic", a declarat Andrei.

Conform şefului INS, unul dintre indicatorii importanţi luaţi în calcul pentru promovarea rezultatelor acestei cercetări statistice la nivel internaţional este şi ponderea persoanelor care vor asigura introducerea datelor în format online.

"În primul rând, e perioada dificilă în care vom asigura culegerea datelor, întrucât nu ne aşteptam ca şi în 2020 să fie pandemie. În acest condiţii noi vom face toate eforturile, dar nu depinde numai de noi, astfel încât contactul direct să fie redus la minim. O spun cu multă satisfacţie că strategia pe care noi am construit-o este una stabilită înainte de această situaţie neplăcută a pandemiei. E o metodă de culegere care a încercat de la început să reducă pe cât posibil intrarea în teren. Foarte mult va depinde şi de fiecare dintre noi, nu numai pentru a sigura această încărcare a datelor în varianta online, ci şi de a promova această cercetare, care în fond nu este o acţiune numai a statistici oficiale, ci şi una a întregii societăţi. Noi ne-am stabilit de la început că unul din indicatorii importanţi pentru promovarea rezultatelor acestei cercetări statistice la nivel internaţional este şi ponderea persoanelor care vor asigura introducerea datelor în format online. Eu mi-aş dori foarte mult ca această pondere să fie cât mai mare şi în aceste condiţii să putem să fim acolo în prima linie alături de alte institute de statistică, la nivelul altor ţări", a spus preşedintele INS.

Acesta a menţionat, totodată, că următorul recensământ realizat în România este plasat alături de alte acţiuni derulate de statistica oficială de-a lungul timpului.

"Am situat acest recensământ alături de cele mai semnificative recensăminte pe care le-a desfăşurat statistica oficială în decursul istoriei. În 1859 a fost primul recensământ, în 1930 recensământul modern din punct de vedere al metodologiei aplicate şi 1966 primul recensământ care a asigurat prelucrarea datelor în format electronic. Chiar dacă era un sistem învechit cu ceea ce înţelegem noi informatic la acest moment, la nivelul anului 1966 era un sistem inovator", a subliniat Tudorel Andrei.

Institutul Naţional de Statistică (INS) a organizat, miercuri, webinarul "Istoria recensămintelor populaţiei şi locuinţelor din România - de la începuturi până în zilele noastre", în contextul Zilei Europene a Statisticii.

Ziua Europeană a Statisticii este sărbătorită în acest an, pe 20 octombrie, sub deviza "Statistica, un vaccin pentru protecţia democraţiei şi combaterea virusului dezinformării".

Cu această ocazie, INS pregăteşte lansarea campaniei de promovare a Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor, care va avea loc în prima parte a anului 2022.