Momentul în care un pilot NASCAR își iese din minți: 'Am început să-l lovesc ca Mike Tyson' (video)

Pilotul Andrew Grady s-a enervat după ce un adversar, Davey Callahan, l-a acroşat în timpul unei curse NASCAR din Virginia şi i-a făcut semne indecente, potrivit News.ro.

Incidentul s-a petrecut după accidentul în care au fost implicaţi cei doi, atunci când Grady s-a îndreptat spre maşina lui Callahan pentru a-i cere explicaţii acestuia, însă Callahan i-a răspuns cu un gest indecent. ”Atunci m-am enervat şi am început să-l lovesc ca Mike Tyson”, a declarat Andrew Grady după incident.

Grady a fost îndepărtat de maşina lui Davey Callahan de către oamenii de ordine şi a declarat presei că a fost provocat de Callahan.

We've got tempers boiling over at @MartinsvilleSwy



Andrew Grady takes out his frustration on Davey Callihan after an accident in Heat 1@FloRacing pic.twitter.com/DeBkUQ27Xy