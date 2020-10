Monica Anisie, despre haosul de la București: Ceea ce s-a întâmplat astăzi este incredibil

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a declarat, luni seară, că este "incredibil" ceea ce s-a întâmplat în legătură cu "situaţia creată la nivelul Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă", menţionând că a avut discuţii cu prefectul încă de săptămâna trecută şi se aştepta "să ia o decizie clară". "A existat o hotărâre a Comitetului pe care înţeleg că dl prefect a revocat-o între timp, şi anume o hotărâre care prevedea faptul că se vor închide creşele şi unităţile de învăţământ preuniversitar şi universităţile. Am atras atenţia Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti că în cuprinsul acestei hotărâri există nişte erori. Creşele şi afterschool-urile rămân deschise, vor fi suspendate actitivităţile didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar", a detaliat Anisie.

"Ceea ce s-a întâmplat astăzi este incredibil, la nivelul municipiului Bucureşti, şi anume, mă refer aici la situaţia creată la nivelul Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă", a afirmat Anisie, luni seară, într-o emisiune la Realitatea Plus.

Ea a spus că a cerut, în 13 octombrie, o întâlnire la Prefectură pentru că a vrut să se asigure că nu vor exista probleme în momdentul în care în Capitală se va atinge pragul de 3 la mie al ratei de infectări.

"În toată această perioadă, de la data de 13 octombrie, şi până ieri, când Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti a anunţat depăşirea acestei rate, am fost într-o comunicare directă cu Inspectoratul Şcolar, trebuie să precizez că am discutat şi cu dl prefect, i-am comunicat care sunt prevederile legale în vigoare şi mă aşteptam ca astăzi să ia o decizie clară. A existat o hotărâre a Comitetului pe care înţeleg că dl prefect a revocat-o între timp, şi anume o hotărâre care prevedea faptul că se vor închide creşele şi unităţile de învăţământ preuniversitar şi universităţile. Am atras atenţia Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti că în cuprinsul acestei hotărâri există nişte erori. Creşele şi afterschool-urile rămân deschise, vor fi suspendate actitivităţile didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar", a explicat Anisie.

Anisie a adăugat că în cazul universităţilor senatul acestora decide cu privire la suspendarea cursurilor, nu CMBSU.

"Au mai fost şi alte judeţe în care s-au luat astfel de măsuri şi nu existat astfel de probleme. avem oraşe precum Târgu Mureş, Reşiţa, Alba Iulia, Râmnicu Vâlcea, oraşe care au trecut în scenariul roşu. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a luat decizia în conformitate cu legislaţia în vigoare. La Bucureşti s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat astăzi. Dar repet, m-am asigurat împreună cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti că există acel plan de măsuri pentru trecerea activităţilor didactice în sistem online", a afirmat ministrul Educaţiei.

Anisie a menţionat că în Bucureşti au fost distribuite 8.057 de tablete, astfel că toţi elevii care au solicitat dispozitive electronice au primit.

Întrebată dacă suntem pregătiţi să vem o educaţie online tot anul, Anisie a spus: "Deocamdată, ar trebui să ne concentrăm asupra situaţiei actuale. Vorbim despre o suspendare a cursurilor la nivelul municipiului Bucureşti şi la nivelul altor localităţi"

"Dacă din punct de vedere epidemiologic există vreun risc, acest lucru trebuie să ni-l spună reprezentanţii Ministerului Sănătăţii pentru a nu pune în pericol nici pe elevi, dar nici pe caxrele didactice. În situaia respectivă trebuie să ne pregătim pentru a preda în sistem online atâta timp cât este necesar. (...) Deci dacă există o situaţie dificilă din punct de vedere epidemiologic şi va trebui să trecem cu toţii în sistem online vom lua şi astfel de măsuri", a precizat Monica Anisie.

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a aprobat, în şedinţa de luni, de la ora 15.00, mai multe restricţii în Capitală, în contextul în care rata de incidenţă cumulată a cazurilor a ajuns duminică la 3.02 la mia de locuitori, iar luni este de 3.19. Astfel, de la ora 00.00 din 20 octombrie purtarea măştii va fi obligatorie în spaţiile publice deschise de către persoanele cu vârsta de peste 5 ani, restaurantele şi cafenelele vor fi închise în interior, cinematografele, sălile de spectacole şi jocurilor de noroc vor fi şi ele închise.

Iniţial, purtătorul de cuvânt al Prefecturii, Mariana Stancu-Ţipişcă, spunea că toate unităţile de învăţământ vor trece în scenariul roşu, inclusiv creşele şi universităţile de stat şi private.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Capitalei, Mariana Stancu-Ţipişcă, a anunţat, luni seară, că activitatea din creşe şi din after-school-uri se va desfăşura în continuare, cu respectarea restricţiilor impuse. "A fost o eroare materială", a susţinut reprezentantul Prefecturii, referindu-se la faptul că iniţial se anunţa că şi aceste activităţi se suspendă.

"Purtarea măştii de protecţie este obligatorie în toate spaţiile deschise publice şi în interior, şcolile îşi vor desfăşura activitatea în scenariul prevăzut de Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării, şi aici facem referire la scenariul roşu, deci în sistem online. Toate activităţile desfăşurate în spaţii închise, în restaurante, în cafenele, în săli de cinematografe, în săli de spectacole şi în săli de jocuri de noroc sunt interzise. Facem menţiunea că activitatea din creşe şi din after-school-uri se va desfăşura în continuare, cu respectarea strictă a prevederilor legale ale ordinului comun al ministrului Educaţiei şi Cercetării, al ministrului Sănătăţii şi al ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale", a declarat, luni seara, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Bucureşti, Mariana Stancu-Ţipişcă.

Întrebată de ce s-a făcut această rectificare, Ţipişcă a spus că "trebuia reglementată".

"A fost o eroare materială şi s-a făcut o îndreptare de eroare materială", a menţionat ea.