Scenariu roșu! Monica Anisie, după întâlnirea cu conducerea ISMB: 'Au fost unele școli care au solicitat altceva decât au decis inițial'

Ministrul Educației Monica Anisie a declarat duminică, după întâlnirea cu conducerea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, că au apărut cazuri de COVID-19 la Şcoala Centrală şi la o grădiniţă, Zâna Florilor, care au solicitat instituirea scenariului roşu, urmând o decizie a Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, care se reuneşte duminică.

„Au fost unele școli care au solicitat altceva decât au decis inițial. Am venit la Inspectoratul Școlar. Am avut o întâlnire și ieri cu dl inspector școlar general și cu câțiva inspectori de sector. A fost prezent și dl prefect și dna director de la DSP. Au făcut o analiză. Au reevaluat fiecare unitate de învățământ în parte și astăzi dl prefect va realiza Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență. Acolo vor fi luate decizii. Eu, astăzi, la ISMB nu am făcut altceva decât să discut cu colegii mei fiecare situație în parte și să vedem cum putem să ajutăm. Trebuie să înțelegem că este important să punem umărul în așa fel încât elevii, profesorii și tot personalul din unitatea de învățământ să fie în siguranță”, a spus Anisie.

Întrebată în câte școli au mai apărut cazuri de COVID-19, Monica Anisie a spus că sunt două unități de învățământ.

„Este vorba despre Școala Centrală și o grădiniță Zâna Florilor”, a spus Anisie.

„Sunt şcoli care au solicitat decizia Consiliului de Administraţie să înceapă în scenariul roşu. Aşteptăm să se întrunească Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă din Bucureşti, ca să dea şi hotărârea pentru scenariul roşu. (...) Pot participa la cursuri în sistem online, aşa cum au participat şi când au fost suspendate cursurile. În perioada în care am fost în stare de urgenţă, cum au ţinut cursurile? Nu de acasă? La fel cum s-au ţinut cursurile atunci, la fel se vor susţine şi acum", a mai spus ministrul Educaţiei, fără să explice ce se va întâmpla dacă profesorii nu vor fi apţi medical pentru a susţine acele cursuri”, a adăugat Anisie.