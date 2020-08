Monica Anisie: Nimeni nu poate să spună că toată lumea a avut acces la învăţământ online, dar marea majoriate a elevilor a participat la lecţii

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, afirmă că nu se poate spune că toţi elevii au avut acces la învăţământ online pe perioada suspendării cursurilor, dar susţine că au existat profesori care le-au dus materiale acelor copii pentru a putea învăţa. "Nimeni nu poate să spună că toată lumea a avut acces, nimeni nu poate să spună lucrul acesta, dar, repet, marea majoriate a elevilor a participat la lecţii, fie în sistem online, fie şi-au continuat învăţarea de acasă cu ajutorul profesorilor", spune Anisie, potrivit news.ro.

Anisie a fost întrebată, miercuri seară, într-o emisiune la B1 Tv, dacă în anul şcolar trecut toţi elevii au avut acces la învăţământ online.

Citește și: Raed Arafat, declarație de ultim moment cu privire la deschiderea restaurantelor: ‘Recomandările medicale vor fi modalitatea prin care se poate face asta’

"Marea majoritate a avut acces, deci majoritatea a... chiar pot să spun că foarte mulţi profesori au contribuit în această perioadă, perioada suspendării cursurilor, la a continua învăţarea sub o altă formă decât faţă în faţă. Adică pe lângă faptul că am avut profesori care au desfăşurat lecţii excepţionale în sistem online, am avut programul Tele-şcoala, program de pregătire pentru examenele naţionale, dar am avut şi profesori dedicaţi, care au mers către elevii care nu aveau posibilitatea de a accesa sau nu aveau acasă un device, o tabletă, laptop, şi au dus materiale de învăţare acestor copii", a afirmat Monica Anisie.

Ea a spus că acest lucru s-a întâmplat mai ales în mediul rural.

Citește și: Scenariu-bombă: Klaus Iohannis a început să caute urgent soluții pentru a-l da jos pe Ludovic Orban

"Nimeni nu poate să spună că toată lumea a avut acces, nimeni nu poate să spună lucrul acesta, dar, repet, marea majoriate a elevilor a participat la lecţii, fie în sistem online, fie şi-au continuat învăţarea de acasă cu ajutorul profesorilor", a susţinut Anisie.