Monica ANISIE: Nu trebuie să uităm că educația este un domeniu vital în lupta împotriva corupției!

Ziua Internațională a Anticorupției este simbolică pentru promovarea integrității și a transparenței în activitatea profesională, academică, publică, precum și în acțiunile personale. Tocmai de aceea, nu trebuie să uităm că educația este un domeniu vital în lupta împotriva corupției.

Lupta împotriva corupției presupune un efort permanent al fiecăruia dintre noi. În ceea ce mă privește, am început această luptă încă din 2011, prin organizarea, alături de ministrul Daniel Funeriu, a „bacului corect”. #integritate

Consecventă, în 2016, în calitate de secretar de stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, am organizat concursurile de inspector general / inspector general adjunct / director CCD-uri, precum și primul concurs, după opt ani, pentru directorii de unități de învățământ.

Am afirmat întotdeauna că susțin depolitizarea învățământului, tocmai de aceea, am realizat și publicat încă din 2 aprilie documentele pentru organizarea acestor concursuri pentru acest an școlar.

Am reușit, după ani de neaplicare a Legii Educației 1/2011, publicarea tezelor de doctorat, precum și recredibilizarea școlilor doctorale, chiar prin luarea unor măsuri, precum desființarea școlilor doctorale din cadrul Academiei de Poliție din București.

Procesul va continua prin evaluarea școlilor doctorale și vă asigur că voi respecta aceleași principii de etică și în calitate de senator în Parlamentul României! Scrie pe pagina de facebook, Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, cu ocazia Zilei Internationale a Anticoruptiei.