Suspendare cursuri! Monica Anisie pregătește planul de măsuri privind desfășurarea activităților didactice în sistem online

Ministrul Educației Monica Anisie s-a prezentat astăzi la Inspectoratul Școlar al Municipiului București pentru a realiza planul de măsuri privind desfășurarea activităților didactice în sistem online.

„Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București anunță Inspectorarul Școlar al Municipiului București cu privire la rata incidenței. Dacă rata depășește 3 la mia de locuitori, cum suntem în această situație astăzi, Inspectoratul Școlar și DSP transmit către Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență propunerea pentru suspendarea temporară a cursurilor, suspendare care va dura 14 zile și care înseamnă că elevii nu vor mai merge fizic la școală”, a spus, luni dimineață, ministrul Monica Anisie.

„Învățarea însă va continua în sistem online”, a subliniat ministrul.

Capitala în scenariul roșu - Ministrul Educației anunță câte tablete s-au oferit elevilor

Cât despre declarațiile prefectului Capitalei, Monica Anisie a spus: „Cred că a fost o neînțelegere. Prevederile legale sunt clare și dacă ne uităm și la alte județe vom vedea că deciziile au fost luate de Comitetele Județene pentru Situații de Urgență”.

Grupul de Comunicare Strategică al Guvernului a anunțat ieri că rata de infectare cu noul coronavirus este, pentru București, de 3,02 la mia de locuitori.

Potrivit ordinului de ministru după care sunt organizate școlile, la această valoare a indicelui pentru cazurile noi de îmbolnăvire toate școlile și grădinițele dintr-o localitate trec în scenariul 100% online.

Însă Hotărârea de Guvern care prelungește starea de alertă prevede că Comitetul Județean sau Municipal pentru Situații de Urgență trebuie să se întrunească în maximum 48 de ore: “Constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în prezenta hotărâre se realizează în maximum 48 de ore de la atingerea acestora prin hotărâre a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență pe baza analizelor prezentate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, iar măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia“.

Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a anunţat că luni se întruneşte Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, pentru a discuta despre măsurile care se impun după ce incidenţa cumulată a cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depăşit în Bucureşti pragul de trei la mia de locuitori.



"Mâine (luni - n.r.) se întruneşte Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, după cum ştiţi el se reuneşte în 48 de ore de la momentul anunţului. Mâine ne vom reuni, vom lua măsurile pe care le-a amintit şi domnul prim ministru, măsurile nu sunt blânde, se poartă masca şi în spaţii deschise şi în spaţii închise, se închid activităţile restaurantelor, cafenelelor, tuturor unităţilor de alimentaţie publică, spectacole, jocuri de noroc, toate măsurile se vor lua mâine", a spus duminică, Cojanu la Digi 24.



El a adăugat că decizia cu privire la închiderea sau nu a şcolilor o vor lua Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii, iar Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă decide doar "inserarea într-un scenariu sau altul, galben sau roşu".



Întrebat dacă, în cazul în care luni se raportează pentru Bucureşti o rată de infectări sub trei la mia de locuitori, se mai iau aceste măsuri, Cojanu a răspuns: "Dacă vedem o incidenţă sub trei nu mai luăm măsuri, dar trebuie să informăm, iar Comitetul să fie de acord că nu mai putem lua măsuri pe care să le anulăm în câteva ore. (...) Evident, noi am pus această problemă şi am spus, Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă va fi convocat oricum. Dacă va scădea rata de incidenţă sub trei, noi tot trebuie să convocăm Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, că aşa ne impune legea, îl informăm că a fost astăzi 3,02 şi ne gândim dacă trebuie să luăm măsuri pe care în aceeaşi şedinţă să le anulăm".