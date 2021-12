Monica Bîrlădeanu, episod de hărțuire sexuală: `Am demisionat din cauza unui șef`

Una dintre cele mai frumoase actrițe din România a vorbit în premieră despre un episod de hărțuire sexuală trăit cu ani în urmă, în vremea facultății.

“Am avut la un moment dat un șef, în primul an de facultate (joburile mele alternative), care am simțit cumva că strângea șurubul în jurul meu și simțeam că e un inuendo, că asta se aștepta… N-am făcut asta, evident, e un job pe care l-am ținut două luni de zile și am demisionat. Când simți cumva că sunt niște așteptări acolo și simți că ți se suflă în ceafă, nu e un loc în care vrei să rămâi” - a declarat Monica la Digi 24.

Monica Bîrlădeanu a mai spus că, de atunci, nu i s-a mai întâmplat să aibă parte de astfel de momente critice în cariera ei.