Monica Odagiu, după ce a accidentat mortal un pieton: 'Sunt traumatizată pentru că nu îmi ies din minte acele clipe teribile'

Actrița Monica Odagiu a transmis un mesaj, în noaptea de duminică spre luni, după ce în cursul zilei de duminică a lovit mortal cu mașina un pieton. Aceasta spune că este traumatizată, în urma accidentului, informează Antena3CNN.

"Astăzi am trăit o experiență tragică, fiind pusă într-o situație in care efectiv nu am mai avut ce să fac decât să privesc neputincioasă cum se stinge un om în fața mea, deși am incercat să evit acest tragic eveniment.", a transmis actrița, pe pagina sa de Facebook.

"Sunt traumatizată pentru că nu îmi ies din minte acele clipe teribile în care acel om s-a stins și nu doresc nimănui să treacă prin asta.

Îmi cer scuze tuturor celor care așteptau o reacție imediată din partea mea, dar vă rog să mă credeți că în acele momente nu am fost în stare.

Departe de mine gândul de a ascunde vreo chestiune relevantă vizavi de acest tragic eveniment și vreau să subliniez că totul a fost înregistrat pe camerele video, iar cei care se ocupa de caz si au apucat să le verifice apreciază că nu am greșit, reacțiile mele în acele clipe fiind firești și corecte.

Primele mele gânduri merg spre o familie care astăzi a pierdut pe cineva iubit.

Din păcate eu nu am putut schimba în niciun fel acest final, deși am făcut tot ceea ce se putea face in acele secunde pentru a evita o tragedie.

Vă rog pe toți să mă înțelegeți că în aceste momente am și eu nevoie de liniște ca să pot să trec peste șoc. Vă mulțumesc dacă lăsați legea să-și spună cuvântul.", a mai scris aceasta.