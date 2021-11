Monica Pop CEARTĂ autoritățile: NIMENI nu vorbește de cei 95% români vindecați - Soluția să STOPĂM decesele e TESTAREA

Medicul Monica Pop avertizează că 95 % din românii diagnosticați cu coronavirus s-au vindecat de boală. Mai mult, Pop spune că doar testarea în masă poate duce la depistarea timpurie a infectărilor care apar și la vaccinați și la nevaccinați și mai apoi la izolarea celor infectați pentru a bloca transmiterea virusului.

"DRAGI ROMĀNI,

AVEM IN TARĂ PESTE 1 MILION DE VINDECATI DE COVID! PESTE 95%!

AVETI INCREDERE IN MEDICI SI ÎN SPITALE SI MERGETI LA TIMP! NUMAI ACOLO VA PUTETI SALVA VIATA SI SANATATEA! INCENDII INAINTE DE PANDEMUE NU AU FOST IAR ACUM SPITALELE SI INSTALATIILE FUNCTIOBEAZĂ LA CEL PUTIN DE 3 ORI CAPACITATEA, TOT PENTRU A SALVA VIETI! DAR...LA RĂZBOI...!

AU FOST INCENDII IN 2,8 % DIN SPITALE SI NU AR FI FOST, NICIUNUL DACĂ S-AR FI FACUT CEEA CE TREBUIE, : TESTATE, VACCINARE, MASCA, etc! Peste 95 % din pacienții covid au plecat acasă vindecati dar despre asta nu vorbeste nimeni! Desi ar fi mare nevoie si de încurajare pt că, dacă se vorbeste doar de morti si de spitale apocaliptice ( total neadevarat), oamenii nu mai au niciun curaj sa mearga si ajung mult prea tirziu! Medicii infectionisti spun, pe buna dreptate, ca toti decedatii au ajuns prea tirziu si ca daca mergeau la timp, acum ar fi fost in viață! Dar, pt asta trebuiau informati corect, nu infricoșati cu spitalele si descurajati prin toate metodele! Dezinformarile au fost mereu la ordinea zilei! E posibil sa se spuna că vaccinatii nu se infecteaza sau ca nu transmit ( s-a spus destul asta, din dorinta de a-i trimite la vaccinare, indiferent daca se incadreaza sau nu), cind Dr. Antonio Fauci, seful epidemiologilor si al pandemiei din SUA, a spus clar, in direct, ca orice vaccinat infectat are aceeasi încărcătură virala ca si un nevaccinat infectat si ca transmite ca si celalalt??!! Se stie clar ca vaccinul e important pt ca forma de boală, sa fie atenuată, nu pt a nu se mai raspindi !

Se stie clar si ca sint multi vaccinati infectati, care, in absenta testării, nestiind ca sint pozitivi pt ca aveau o forma usoara, datorita vaccinui, uneori asimptomatică, au ajuns in spitale si au îmbolnaviti pe numerosi altii! Daca erau si testati in masă, la timp, nu se intimpla asa ceva! Toate tarile ,indiferent cit de mare au rata de vaccinare, testeaza in masă! Testul arată infectarea din start si persoana se izoleaza si se trateaza si nu mai ajunge in spital si in niciun caz in ATI, unde nu ar mai ajunge decit foarte putini, daca s-ar implementa si testarea in masă, alaturi de vaccin.

De decese multe nici nu s-ar mai pune problema! Asta este explicatia faptului ca in multe țări civilizate , cu rate mari sau f mari de vaccinare dar si cu un nr imens de infectari, înzecit mai mare decit la noi, dar in care se face testare in masă, sint putini in spitale si f putine decese! Pt ca află si sint tratati la timp.

Poate spune cineva de ce nu se face si la noi la fel ??!! Nu se vrea sa fie si la noi cum ar trebui ?! Nu ne-a oferit UE 5 milioane de euro pt teste??!! Cine raspunde pt refuzul lor ??!!

Oricum,testarea in masă nu e un efort financiar de netrecut! Iar viața romānilor e mai importantă decit orice! A oricui! P.S. Am peste 20 de cunostinte cu covid, majoritatea grav, in ATI. Toti s-au vindecat si sint acasă!

AVETI INCREDERE! MERGETI LA TIMP!", scrie Monica Pop pe Facebook.