Mos Craciun isi face aprovizionarea de la FineStore.ro anul acesta

Decembrie este luna cadourilor, a bucuriei de a darui si de a primi, de a fi alaturi de cei dragi si de a simti magia Sarbatorilor. Nimic nu se compara cu bucuria de pe chipurile celor dragi, atunci cand gasesc sub brad cadourile perfecte. Iar FineStore.ro este locul ideal de unde sa iti faci cumparaturile in perioada aceasta, pentru ca acolo gasesti atat bauturile pentru mesele de sarbatoare, cat si o selectie generoasa de cosuri si pachete care pot fi oferite cadou.

Sute de cosuri cadou asteapta sa fie daruite

Pe FineStore.ro gasesti peste 4.500 de produse, la preturi mai bune decat in magazine. De la palinca si pana la sampanie, de la whisky pana la vinuri alese si de la lichior pana la ciocolata, cafea sau ceai, sau chiar toate combinate ingenios si elegant intr-un pachet gata de a fi asezat sub brad. Brand-uri precum Vertigo, Dictador, Mozart, San Martino, Moet, Diplomatico si multe altele, adunate in acelasi loc, astfel incat sa iti faca viata mai usoara in ceea ce priveste cumparaturile. Comanda online bauturile preferate sau cosurile pe care vrei sa le oferi drept cadou si beneficiezi de livrare gratuita, la comenzile ce depasesc 199 de lei. Produsele preferate ajung la tine in una-doua zile lucratoare si daca inca mai ai de cumparat cadouri, acum este momentul!

Pe FineStore.ro, gasesti sute de cosuri si pachete cadou, ambalate ingenios si gata sa bucure pe oricine! Daca vreti un cadou mai deosebit, si nu clasicul cos cu o sticla de vin si cozonac, atunci pachetele care contin bauturi alcoolice, dulciuri si accesorii vor fi alegerea perfecta. Pentru un barbat preocupat de cariera, un cos cu o sticla de tarie, cafea, ciocolata si un pix sau set de instrumente de scris va fi cadoul perfect! Pentru o domnisoara care prefera lucrurile sofisticate, un cos cu o sticla de sampanie Moet si un aranjament floral este un dar inspirat. Daca nu ati cumparat inca un cadou pentru mama, nasa sau o prietena, va puteti indrepta atentia spre pachete cu bauturi, ciocolata fina si cani sau accesorii de bucatarie, in functie de gusturile si preocuparile fiecareia.

Pentru cineva pasionat de cocktail-uri si de arome, puteti alege un cos cu gin, apa tonica, shaker si lumanare decorativa. Un pachet cu un portofel elegant si cateva produse cosmetice, alaturi de o sticla de gin si ciocolata va fi darul perfect pentru o femeie care apreciaza lucrurile de calitate. Iar daca vreti sa faceti un cadou clasic, puteti alege oricand un cos cu vin, pannettone si dulciuri.