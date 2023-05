Moscova anunță că Ucraina a atacat cu drone și o rachetă două regiuni din sudul Rusiei

În oraşul Krasnodar din sudul Rusiei, o explozie a avariat o clădire rezidenţială şi de birouri, au declarat oficialii ruşi. Potrivit Reuters, aceştia nu au precizat care a fost cauza exploziei, dar presa rusă susţine că a fost vorba de un atac cu dronă. Videoclipuri neverificate postate pe reţelele sociale au arătat o dronă care zbura deasupra oraşului.

"Toate serviciile de urgenţă lucrează la faţa locului. Cauza incidentului este în curs de investigare. Locuitorii sunt rugaţi să rămână calmi", a scris primarul din Krasnodar, Evgheni Naumov, pe Telegram.

În regiunea învecinată Rostov, guvernatorul local a declarat că o rachetă ucraineană a fost doborâtă joi de apărarea aeriană în apropiere de Morozovsk, unde se află o bază aeriană rusă.

"În zona Morozovsk, un sistem de apărare aeriană s-a declanşat, doborând o rachetă ucraineană", a declarat guvernatorul regiunii Rostov, Vasili Golubev. "Armata îşi face treaba. Rămâneţi calmi", a îndemnat el populaţia.

Afirmaţiile nu au putut fi verificate în mod independent, precizează The Guardian.

There was an explosion in the city center in Krasnodar. There were no casualties.



It is not yet known what caused the explosion. pic.twitter.com/wnYtuGamw2