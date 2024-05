Motivul pentru care să dormi cu un cuțit sub pernă. Superstiția la care nu te așteptai

În România, superstițiile nu sunt deloc puține, mai ales cele legate de diverse obiecte de pus sub perne. De această dată, este vorba despre cuţitul pus sub pernă.

Nu sunt puține motivele pentru care oamenii din anumite colțuri ale lumii își pun un cuţit sub pernă, în timpul somnului. Explicațiile depind de zone și nici nu se referă la autoapărare ci…la noroc.

De ce să dormi de acum cu un cuțit sub pernă

Sigur nu te-ai fi aşteptat ca un simplu obiect, cum ar fi un cuţit, să te protejeze de spiritele rele şi de energii negative. În China, foarte mulți oameni dorm cu un cuțit sub pernă. Totul are legătură cu o superstiție veche, potrivit căreia acest obiect reprezintă o armă ce poate ține ghinionul la distanță.

O tradiție asemănătoare este şi în Grecia. Ei cred că un cuțit poziționat strategic sub pernă poate ține coșmarurile la distanță. Se spune, totuşi, că acest cuțit trebuie să aibă mânerul negru. Atenţie, însă, să nu te răneşti dacă pui sub pernă un cuțit care nu are protecție pe lamă. Te poți tăia, așa că ar fi bine să îți iei toate măsurile de siguranță înainte de a introduce acest obicei în rutina ta, scrie romaniatv.net.

Există și zone în care cuţitul este văzut ca un semn rău, cu efect invers, mai ales dacă este oferit drept cadou. În unele țări din Europa, nu se oferă cuțite drept dar de nuntă, pentru că ar prevesti un mariaj plin de probleme, care nu este menit să dureze.