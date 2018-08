Mozaic din piese de gresie dedicat Centenarului Marii Uniri, la Timișoara

Un mozaic din piese mici din gresie, pe care scrie “Felicidades, 100, Rumania”, dedicat Centenarului Marii Uniri, a fost realizat de aproape 200 de persoane de toate vârstele, români și străini, în cadrul unui proiect inițiat de Consulatul Onorific al Spaniei la Timișoara.

La realizarea mozaicului din piese mici din gresie, de toate culorile, au contribuit aproape 200 de persoane, copii și adulți, români și străini. Proiectul inițiat de Consulatul Onorific al Regatului Spaniei la Timișoara a debutat în 9 mai, dată la care se sărbătorește Ziua Europei, în Piața Libertății, fiind finalizat în aproximativ trei luni, scrie Mediafax.

“Mozaicul s-a făcut în Piața Libertății, în data de 9 mai. Acolo a fost un prim plan de pregătire, unde au participat foarte mulți oameni, trecători care ni s-au alăturat pentru a crea acest mozaic. Apoi a fost luat la atelier, unde a fost finalizat. Aproape 200 de oameni au contribuit la realizarea mozaicului. Eu am încercat mereu să apropii cultura spaniolă de Timișoara și recent, fiind la Barcelona, am văzut mozaicul de la Gaudi și m-am gândit că ar fi frumos să facem așa ceva și la Timișoara. A fost un proiect foarte frumos, pentru că am vrut nu doar să prezentăm cultura mozaicului timișorenilor, dar și să-i facem participativi. Este un proiect făcut de foarte mulți oameni, copii, adulți, români, străini, prin care am vrut să sărbătorim Ziua Europei și 100 de ani de la Marea Unire”, a declarat marți consulul onorific al Regatului Spaniei la Timișoara, Jose Miguel Viñals Ariño.

Mozaicul, pe care scrie "Felicidades, 100, Rumania," a fost donat marți Consiliului Județean Timiș, lucrarea fiind expusă în holul instituției.

„Acest proiect este o inițiativă binevenită. Pe raza județului Timiș conviețuiesc într-o bună armonie aproximativ 20 de comunități ale minorităților, suntem județul cu cel mai mare număr de corp consular, 18 corpuri consulare avem în Timișoara și asta arată foarte clar că în județul Timiș multiculturalitatea, prezența etniilor, înțelegerea armonioasă este de bun augur. Cred că cu toții, prin ceea ce vom face de acum încolo, vom avea un succes deosebit pentru a implementa proiectul care sper să ne unească, Timișoara – Capitală Culturală Europeană în anul 2021”, a afirmat președintele Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra.