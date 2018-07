Mugur Isărescu previzionează că indicele ROBOR o să scadă în următoarea lună

ROBOR-ul - cel puțin pe termen scurt, până într-o lună - va scădea. Cel pe termen mai îndelungat - trei luni, șase luni - s-ar putea să mai crească, a declarat miercuri guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, precizând însă că este o prognoză personală.

Isărescu a precizat, la un briefing de presă care a urmat ședinței de politică monetară, că pentru BNR „sunt mai importante cotațiile ROBOR pe termen scurt, referindu-se la cele de overnight („peste noapte”), de o zi, o săptămână și o lună.

Mugur Isărescu a mai pus evoluția indicilor ROBOR și pe seama reacției pieței, a mediatizării excesive a subiectului și pe dispariția lichidităților din piață - din acest ultim punct de vedere referindu-se strict la colectarea taxelor și impozitelor și repunerea ulterioară a banilor în circulație.

„Deciziile nu sunt ale noastre, sunt decizii ale pieței”, a declarat Mugur Isarescu.

Conform Guvernatorului BNR, nici dobânzile pe termen scurt nu au cum să crească decât dacă apare o disfuncționalitate a pieței sau în situația în care o bancă comite erori.

Nu în ultimu rând, Mugur Isărescu a evitat să dea un termen la care va fi plafonat gradul de îndatorare al populației, adăugând și că există „discuții lunare” între reprezentanții BNR și cei ai băncilor comerciale. „A găsi instrumentele cele mai bune pentru a descuraja creditarea acolo unde se duce spre zone imprudente, nesănătoase, și a încuraja creditarea care duce spre domenii sănătoase, nu este o treabă chiar atât de simplă. Lucrăm numai cu instrumente indirecte. Avem foarte puține instrumente directe”, a subliniat guvernatorul BNR.

„Activitatea noastră nu este legată, câtuși de puțin, de oprirea creditării, de descurajarea creditării în general”, a mai spus Isărescu.

Consiliul de Administrație al BNR a decis miercuri menținerea dobânzii de politică monetară la 2,50%, păstrând totodată și dobânzile pentru facilitatea de depozit, la 1,50%, și a celei pentru facilitatea de creditare, la 3,50%.

„În şedinţa din 4 iulie 2018, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele: menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50 la sută pe an; menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,50 la sută pe an şi a ratei dobânzii aferente facilității de creditare la 3,50 la sută pe an; păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit”, arată un comunicat al băncii centrale.