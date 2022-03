Municipiul Iaşi va fi în 2023 gazda Campionatelor Mondiale de Esports, eveniment care se va desfăşura pe parcursul a 10 zile, şi la care vor lua parte peste 1.200 de jucători din peste 110 ţări, a anunţat miercuri primarul Mihai Chirica.

În cadrul competiţiei din 2023 de la Iaşi vor fi 10 Esporturi. Această ediţie va fi cea mai lungă şi mai complexă faţă de cele care au avut loc până acum, potrivit Agerpres.

Primarul Mihai Chirica a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că organizarea finalei Campionatelor Mondiale de Esports IESF în 2023 la Iaşi reprezintă o concretizare a muncii depuse de o echipă care a lucrat la acest proiect încă din iunie anul trecut.

Conform edilului ieşean, ediţia din 2023 este prima demarată şi organizată de o municipalitate, reprezentând din acest punct de vedere o premieră. El a remarcat şi implicarea instituţiilor publice de pe plan local, dar şi a operatorilor privaţi din toate domeniile necesare realizării unui astfel de eveniment de anvergură.

"Suntem prima Primărie care demarează şi se implică în organizarea unui asemenea proiect. Credem că am demonstrat în ultimii ani potenţialul pe care îl are oraşul nostru pentru investitorii din mai toate domeniile, dar cu precădere pentru cei din zona IT. Nu încetăm să depunem eforturi pentru a dezvolta proiecte inedite pentru Iaşi, care să genereze beneficii economice, turistice, culturale şi educaţionale pentru comunitate. Avem obligaţia de a preîntâmpina nevoile imediate ale ieşenilor, aspect mereu luat în considerare în activităţile pe care le întreprindem, dar şi responsabilitatea pentru generaţiile viitoare de a crea un mediu prielnic pentru dezvoltarea unor noi sectoare şi industrii, aşa cum sunt cele de Gaming şi Esport", a declarat primarul Mihai Chirica.

Campionatele Mondiale de Esports IESF 2023 de la Iaşi vor dispune de un cadru amplu de manifestare, specific festivalurilor de acest fel, dar, spre deosebire de alte ediţii, se va pune accent şi pe crearea oportunităţilor de dezvoltare a unui Hub de start-up-uri în Esport, precum şi pe dezvoltarea unor programe academice în colaborare cu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, toate reprezentând pârghii prin care industriile Gamingului şi Esportului vor fi sprijinite să se dezvolte pe plan local.

Primarul Mihai Chirica a declarat că acest Campionat Mondial de Esports va poziţiona Iaşiul pe harta mondială a campionatelor de acest tip, fapt care reprezintă şi noi oportunităţi de atragere a capitalului uman, dar şi financiar. Părerea edilului a fost împărtăşită şi de preşedintele Federaţiei Internaţionale de Esports, Vlad Marinescu.

"A fost o mare bucurie pentru mine să câştige Iaşiul competiţia pentru găzduirea ediţiei de anul viitor a Campionatului Mondial de Esport. A fost o competiţie mare între marile oraşe ale lumii pentru găzduirea acestui mare eveniment. Mulţumim pentru susţinerea primită din partea Iaşiului pentru a organiza un eveniment fantastic aici", a declarat preşedintele Federaţiei Internaţionale de Esports, Vlad Marinescu.

Prezent la conferinţa de presă, secretarul de stat în Ministerul Sportului Thomas Moldovan a declarat că această competiţie va dezvolta turismul sportiv şi nu numai.

"Chiar dacă la început am avut câteva reticenţe cu privire la gaming, nu vedeam partea de sport implicată în această activitate, am înţeles că aceste două activităţi se întrepătrund pentru că la nivel mare nu poţi face performanţă fără un preparator sportiv, fără psiholog sportiv, fără nutriţie adecvată. Am înţeles până la urmă că sportul nu este exclus din această activitate. Vreau să vă asigur de sprijinul nostru, al Ministerului Sportului, şi să îl felicit pe primar pentru viziunea pe care aţi avut-o. Acest eveniment va fi o poartă de intrare în România a multor persoane care vor cunoaşte Iaşiul şi ţara noastră. Sper să pot participa şi eu anul viitor la competiţie. Fiul meu este foarte pasionat şi în mod sigur voi veni dacă nu în calitate de sportiv, măcar în calitate de turist sportiv", a declarat Thomas Moldovan.

Viceprimarul Daniel Juravle a declarat la rândul său că deşi Iaşiul nu este cel mai tânăr oraş din România, are energia potrivită şi este pregătit să fie prima administraţie publică locală care găzduieşte Campionatul Mondial de Esports.

"În 2023 Iaşiul va deveni capitala gamerilor din întreaga lume, pe care îi aşteptăm cu braţele deschise. Ne vom asigura că oraşul nostru va oferi momente de neuitat tuturor jucătorilor şi tuturor celor care vor decide să ne viziteze. Vom oferi cadrul necesar astfel încât viitorii campioni să poată scrie istorie aici. Împreună, putem construi viitorul acestei industrii şi îi aşteptăm pe toţi cei interesaţi să ni se alăture pe acest drum", a declarat viceprimarul Daniel Juravle.

Cunoscut drept "oraş al începuturilor", Iaşiul deţine de asemenea şi titlul de "oraş emergent al anului 2018 ("Emerging City of the Year") - EEC Outsourcing Awards, Varşovia, Polonia, este câştigătorul premiului de "Cel mai bun proiect Smart City al anului" în 2019, iar în acelaşi an a ocupat locul al doilea în topul comunităţilor tehnologice europene cu cea mai rapidă creştere (111% în 2019, comparativ cu 2018).

Anul acesta, Campionatele WE vor fi găzduite de Bali, Indonezia, în perioada 27 noiembrie - 9 decembrie, prezentând un fond total de premii record de 500.000 dolari şi o nouă divizie recomandată pentru femei.

Sergiu Bura, membru al echipei One Tap Gaming, a explicat că astfel de competiţii de Esports necesită foarte mult antrenament, unitate între coechipieri şi un sprijin din partea preparatorilor, antrenorilor şi psihologilor.

"Am început în anul 2020 ca o sală de gaming, după câteva luni am decis să investim o mare parte din timp şi resurse în crearea unei echipe. Echipa e foarte unită pentru că facem foarte multe antrenamente, avem şi o casă de gaming. Nu e doar un sport în care doar stai în faţa unui calculator şi te joci. Include multă muncă. Avem antrenori, preparatori, psiholog. E o muncă de echipă bazată pe echipă. Dacă unul dintre jucători nu are chef într-o zi, el este ajutat de un altul. Ne antrenăm în jur de 8 ore pe zi. Am reuşit să câştigăm câteva competiţii reprezentând România. Sperăm să continuăm pe drumul acesta. România chiar are potenţial. Suntem opt echipe de top care ne luptăm derby de derby. Avem şi o academie pentru copii, care sunt foarte serioşi şi determinaţi. Până la anul vom fi mult mai multe echipe", a explicat Sergiu Bura.

IESF este organismul care aduce împreună World Esports. Fondată în 2008 de nouă naţiuni membre, IESF este în prezent compusă din 120 de federaţii membre de pe cinci continente. IESF reuneşte toate sporturile părţile interesate să realizeze un ecosistem unit pentru dezvoltarea sustenabilă şi responsabilă a Gamingului la nivel mondial.

Campionatele IESF WE reprezintă cel mai mare spectacol multi-sport al Esporturilor din lume. IESF organizează anual, de asemenea, Summitul Executiv al eSport-urilor de la nivel global pentru a susţine cel mai înalt standard în organizarea evenimentelor dedicate acestui domeniu.