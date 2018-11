Muntenegru-România - Românii nu au știut că au nevoie de încă un gol

Fotbalistul Cristian Manea a declarat, marţi seară, după meciul Muntenegru – România, scor 0-1, că nu a ştiut că naţionala ar mai fi avut nevoie de un gol pentru o mai bună poziţionare în urne la tragerea la sorţi a preliminariilor Campionatului European. Manea este însă de părere că tricolorii pot obţine calificarea la turneul final din 2020.

“Este important că am reuşit să câştigăm. Din câte ştiu eu nu am putut să batem până acum pe cei din Muntenegru... Noi nu am ştiut că mai avem nevoie de un gol. Asta a fost, dar eu cred că putem să ne calificăm. Demult nu am mai avut o aşa o echipă unită. Din punctul meu de vedere cel mai important e să ai o echipă unită şi atitudinea. Sunt bucuros că am reuşit să câştigăm meciul din această seară”, a spus Manea.

Reprezentativa României a învins, marţi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), selecţionata Muntenegrului, în ultima etapă a grupei 4 a Diviziei C din Liga Naţiunilor şi a încheiat grupa pe locul doi. Pe primul loc a terminat Serbia, care a promovat în Divizia B a competiţiei.

La Podgorica, golul a fost marcat de Ţucudean, în minutul 44, cu un şut din afara careului.

Ciprian Tătăruşanu a apărat, în minutul 72, un penalti executat de Jankovic, acordat pentru o intervenţie a lui Săpunaru la Mugosa.

În minutul 87, Kosovic a trimis mingea în poarta apărată de Tătăruşanu, dar golul a fost anulat pentru ofsaid.